Nuno Pereira, Président de Bestfly et PDG du groupe, annonce le renouvellement du conseil d'administration et de la structure de direction pour soutenir la croissance continue de Bestfly





Sameer Adam rejoint le groupe aéronautique Bestfly en tant que membre du conseil d'administration

Stephan Krainer est nommé membre du conseil d'administration

ORANJESTAD, Aruba, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Plus tôt dans la journée, Bestfly a annoncé une modification de son conseil d'administration et de sa structure de direction en nommant Sameer Adam et Stephan Krainer membres du conseil d'administration afin de soutenir la forte croissance de l'entreprise et de développer les activités aéronautiques du groupe.

« En 2009, Bestfly a débuté en tant que société d'assistance en escale en Angola et s'est depuis lors développée pour devenir un groupe aéronautique mondial qui exercera ses activités d'ici fin 2023 à Aruba, au Portugal, au Cap-Vert, en Autriche, dans les Émirats arabes unis, au Congo, en Guyane et au Sénégal. Nous avons construit une base solide en diversifiant nos activités dans les segments des avions d'affaires VIP, des avions commerciaux, de l'assistance pétrolière et gazière et de l'assistance en escale », a déclaré Nuno Pereira, président du conseil d'administration et PDG du groupe, Bestfly. « Cette diversification a permis de générer d'importants revenus dans les secteurs verticaux, et c'est la raison pour laquelle nous ajoutons deux personnes exceptionnelles à un conseil d'administration et à une équipe de direction déjà solides, qui amélioreront encore nos activités grâce à leurs précieuses expériences. »

Dans le cadre du changement de la structure de direction, les nouveaux membres du conseil d'administration seront responsables de leurs fonctions dirigeantes respectives comme suit :

Sameer Adam (Canadien) rejoint Bestfly en tant que membre du conseil d'administration pour superviser tous les aspects de la stratégie de la flotte, du développement commercial au financement des aéronefs pour l'exploitation des aéronefs d'affaires, des aéronefs commerciaux et des hélicoptères. Bestfly a étendu ses opérations ces dernières années, développant une base solide de clients sur différents marchés, ce qui nécessite un niveau d'expérience supplémentaire pour développer notre flotte grâce à l'approche optimale qui cadre avec notre stratégie de croissance.

Stephan Krainer (autrichien) ajoute à ses fonctions de PDG de Primus Aero celles de membre du conseil d'administration de Bestfly. Primus Aero, une entreprise autrichienne, fournit des services CAMO et d'autres services de maintenance à divers opérateurs, dont Bestfly. Les gains d'efficacité générés par un partenaire CAMO interne ont renforcé la capacité du groupe à gérer une flotte diversifiée répartie sur plusieurs continents.

Sameer Adam et Stephan Krainer rejoignent les administrateurs actuels : Nuno Pereira (président), Alcinda Pereira (vice-présidente), Helder Rosa, Nuno Sandao et Americo Borges.

À propos de Bestfly

Bestfly a été créée en 2009 en tant qu'entreprise angolaise de services d'assistance en escale et s'est depuis lors développée pour devenir un groupe aéronautique mondial qui intervient sur plusieurs nouveaux marchés et dans plusieurs segments d'activité. La société a étendu sa présence de l'Angola à Aruba, au Portugal, au Cap-Vert, à l'Autriche, aux Émirats arabes unis, au Congo, à la Guyane et au Sénégal. Bestfly a constitué une équipe très expérimentée pour garantir le respect des normes opérationnelles les plus élevées, l'efficacité organisationnelle et l'agilité commerciale.

La flotte actuelle du groupe compte 27 appareils composés d'un assortiment d'avions d'affaires Bombardier, Falcon, Gulfstream, Hawker et Cessna Citation, de turbopropulseurs Beechraft Kingair, d'hélicoptères Leonardo et Bell, d'avions commerciaux Embraer et d'avions à turbopropulseurs ATR72. Cette flotte diversifiée est optimisée pour desservir les principaux marchés commerciaux et les clients contractuels à long terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes.

Bestfly est membre fondateur de l'Association africaine de l'aviation d'affaires (AfBAA) et membre actuel de l'Association nationale de l'aviation d'affaires (NBAA).

Bestfly.aero

