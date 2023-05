Préparer l'avenir : lancement de Japan Wind Energy 2023 en octobre prochain





TOKYO, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Visant à unir la chaîne de valeur de l'énergie éolienne pour faire progresser l'éolien offshore au Japon, le 5e événement Japan Wind Energy aura lieu les 17 et 18 octobre 2023 à Bellesalle Shibuya Garden à Tokyo. Organisé par Leader Associates, cet événement majeur et le plus influent dans le domaine de l'énergie éolienne devrait attirer plus de 2 000 parties prenantes, notamment des représentants du gouvernement, des investisseurs, des développeurs, des financiers et des fournisseurs d'équipements.

Japon : énorme potentiel éolien offshore

Le 28 avril 2023, le Cabinet japonais a approuvé le 4e plan de base de la politique océanique, à l'issue de la 20e réunion du siège sur la politique océanique, dirigée par le Premier ministre Fumio Kishida. Le plan accorde la priorité à la sécurité maritime globale et à la durabilité, et vise à développer l'installation de projets éoliens offshore, notamment en introduisant une législation nationale autorisant la construction d'installations de production d'énergie éolienne offshore dans les ZEE et en désignant des ports pivots pour l'éolien offshore dans le cadre de la nouvelle politique de base sur les océans. Le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) a annoncé que le port de Niigata était désormais le cinquième port éolien offshore.

Bien que le cadre réglementaire du pays et les prix élevés de l'électricité posent d'importants obstacles, le potentiel éolien offshore du Japon et son engagement en faveur des énergies renouvelables constituent une base solide pour la croissance de l'industrie.

Unir la chaîne de valeur mondiale de l'énergie éolienne lors du JWE 2023

Le Sommet stratégique se concentrera sur l'éolien offshore au Japon, avec une série de sujets à couvrir, notamment les perspectives d'avenir du marché japonais de l'éolien offshore, les opportunités de financement et d'investissement, ainsi que les dernières technologies et innovations. Des intervenants de renom issus d'entreprises leaders du secteur, ainsi que des représentants de gouvernements locaux et internationaux et d'institutions académiques, partageront leurs points de vue et leur expertise.

Les participants au JWE 2023 auront la possibilité de participer au sommet Offshore WindTech, au cours duquel les leaders du secteur partageront leurs connaissances sur les dernières technologies et innovations qui font avancer le secteur. L'exposition JWE 2023 présentera les dernières solutions en matière d'éolien offshore aux cadres supérieurs et aux chefs de service du monde entier, offrant une occasion unique de découvrir les technologies de pointe et de nouer des contacts avec les leaders de l'industrie. Les participants auront également accès à diverses possibilités de réseautage tout au long de l'événement, ce qui leur permettra d'entrer en contact avec d'autres acteurs clés du secteur.

Le Japan Wind Energy 2023 sera un événement instructif et engageant pour toute personne impliquée ou intéressée par l'industrie éolienne offshore. Pour en savoir plus sur l'événement, visitez le site Web www.japanwindenergy.com .

17 mai 2023 à 00:31

