Le ministre des Transports du Canada et le secrétaire américain aux Transports annoncent le premier corridor pour l'approvisionnement en carburants de remplacement entre le Canada et les États-Unis

DÉTROIT, le 16 mai 2023 /CNW/ - Transports Canada

De plus en plus de Canadiennes et de Canadiens optent pour des véhicules zéro émission, et l'une des façons d'encourager ces achats est de savoir qu'il est possible de recharger sa voiture sur la route, surtout pour les longues distances. Compte tenu du nombre de personnes du Canada et des États-Unis qui franchissent la frontière tous les jours, les gens doivent s'assurer de pouvoir se rendre du point A au point B avec leur véhicule zéro émission. Cette certitude aidera à favoriser l'adoption d'un plus grand nombre de véhicules émission zéro, ce qui créera de bons emplois pour la classe moyenne, fera croître nos économies et réduira la pollution sur nos routes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et Pete Buttigiega, le secrétaire américain aux Transports, ont annoncé le premier corridor pour l'approvisionnement en carburants de remplacement entre le Canada et les États-Unis.

Le corridor répond aux exigences suivantes :

Installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques tous les 80 km (50 milles);

Inclure au moins une borne de recharge rapide à courant continu (CC) avec connecteurs pour le système de charge combiné (CCS).

Le corridor part de Kalamazoo, au Michigan, et se poursuit jusque dans la ville de Québec, au Québec. Il passe le long de :

l'autoroute I-94, par le tunnel à Détroit jusqu'au côté canadien de la frontière;

l'autoroute 401, qui traverse Toronto ;

; l'autoroute 20 à Montréal;

l'autoroute 40 traverse la ville de Québec.

La définition d'un corridor binational pour l'approvisionnement en carburants de remplacement garantira que les automobilistes canadiens et américains pourront traverser la frontière et recharger leurs véhicules.

Ce corridor représente l'un des corridors de transport de passagers et de commerce les plus achalandés entre nos deux pays. C'est aussi une plaque tournante pour la fabrication de véhicules et un élément clé du système de transport national du Canada, qui relie les grandes villes, les ports, les aéroports, les chemins de fer et les autoroutes. Le Canada continuera d'accroître la capacité le long de ce corridor et travaillera à l'établissement de futurs corridors pour l'approvisionnement en carburants de remplacement.

La promotion de la croissance dans le secteur de l'automobile de l'avenir et le soutien de la transition vers une économie carboneutre auront des avantages importants pour main la d'oeuvre et l'économie canadiennes, maintenant et à l'avenir.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent la plus vaste relation du monde au chapitre du commerce d'énergie basé sur le marché, ce qui constitue un fondement solide en vue d'atteindre la carboneutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce premier corridor transfrontalier pour l'approvisionnement en carburants de remplacement aidera les automobilistes à traverser la frontière et à charger leur véhicule ou à se ravitailler en carburant, et ce, sans souci. Il contribue à nous rapprocher encore davantage de l'assainissement de l'air tout en aidant les gens à économiser sur les combustibles traditionnels. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous rendons les véhicules zéro émission plus abordables et plus faciles à charger là où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Ce corridor permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada et aux États-Unis de prendre la route vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Le 24 mars 2023, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont publié une déclaration conjointe annonçant que les deux pays s'emploieront à harmoniser l'expérience de recharge et à créer des corridors transfrontaliers pour l'approvisionnement en carburants de remplacement.

Les 215 stations situées le long des autoroutes canadiennes sont réparties comme suit :

61 stations se trouvent entre Détroit et Toronto , ont au moins un chargeur rapide à courant continu avec un connecteur de système de charge combiné et sont à moins de 6 km de l'autoroute.

, ont au moins un chargeur rapide à courant continu avec un connecteur de système de charge combiné et sont à moins de 6 km de l'autoroute.

154 stations se trouvent entre Détroit et la ville de Québec, ont au moins un chargeur rapide à courant continu avec un connecteur de système de charge combiné et sont à moins de 6 km de l'autoroute.

Le passage aux véhicules électriques est essentiel à la décarbonisation du transport routier, qui représente 23 % des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada.

À ce jour, plus de 211 000 incitatifs à l'achat ou à la location d'un véhicule zéro émission ont été offerts à la population et aux entreprises canadiennes.

16 mai 2023 à 17:36

