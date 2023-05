Parse Biosciences élargit l'accès mondial à Israël





Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui un accord avec Ornat Biochemicals and Laboratory Equipment situé en Israël, afin d'étendre la portée de Parse au Moyen-Orient.

« L'année dernière a été marquée par un formidable bond en avant pour Parse, avec une croissance considérable de la demande pour nos solutions de séquençage unicellulaire Evercode », a fait remarqué le CEO et co-fondateur de Parse, Alex Rosenberg, Ph.D. « Ce partenariat avec un distributeur de premier plan au Moyen-Orient nous positionne parfaitement dans la région pour générer une croissance continue ».

L'accord de Parse avec Ornat permettra aux chercheurs en Israël d'accéder à l'ensemble de son portefeuille de cellules uniques, notamment Evercodetm Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture, et à la solution d'analyse de données de Parse Biosciences. L'accord renforce le projet de Parse pour proposer ses produits sur les principaux marchés internationaux.

« Parse accélère le rythme de la recherche sur les cellules uniques grâce à sa technologie Evercode. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour utiliser cette technologie de pointe dans la communauté biotechnologique très dynamique d'Israël », a déclaré Eyal Lev, CEO d'Ornat.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à une technologie mise au point à l'université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé un capital de plus de 50 millions de dollars et cette technologie est utilisée actuellement par près de 1 000 clients dans le monde entier. Le portefeuille de produits de Parse en pleine évolution comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture et une solution d'analyse de données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34 000 pieds carrés (plus de 3 000 m²) et un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web https://www.parsebiosciences.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 13:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :