Les ministres Carmant et Lacombe inaugurent une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau

GATINEAU, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ont inauguré une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau.

Située sur le site de l'ancien Manoir Sainte-Marie sur le boulevard Lorrain, cette nouvelle ressource d'hébergement en dépendance, fruit de la collaboration entre l'organisme le Domaine Perce-Neige et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, accompagnera les personnes aux prises avec diverses situations de dépendance dans leur rétablissement et leur réintégration sociale et socioprofessionnelle.

D'une capacité de 70 lits, elle offrira un service 24 heures sur 24 et sept jours sur sept aux citoyens de Gatineau et de ses environs. Elle offrira principalement deux programmes : un service de thérapie de 20 semaines pour le traitement des dépendances et un programme d'un mois en réinsertion sociale, pour celles et ceux qui en ont besoin, dans un objectif de stabilisation résidentielle.

Précisons que ce projet répond à de nombreuses mesures prévues au Plan d'action interministériel en Itinérance 2021-2026 (PAII), notamment la volonté d'améliorer les sorties d'établissement carcéral et de rehausser le continuum de services en dépendance pour les personnes en situation d'itinérance.

Citations :

«?Cette ressource est un outil important et supplémentaire que nous offrons à la population de l'Outaouais pour soutenir les personnes qui vivent des conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, lesquelles se sont malheureusement accrues, ces derniers mois, en raison de la pandémie. C'est un problème que notre gouvernement prend très au sérieux et pour lequel nous sommes en mode solution pour ces personnes. Nous travaillons à mettre en place toutes les mesures prévues dans notre plan d'action pour soutenir celles et ceux qui ont besoin de nous. Je remercie l'organisme le Domaine Perce-Neige de mettre son expertise de plusieurs décennies à la disposition de ceux et celles qui en ont besoin.?»

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?Je suis fier du déploiement de cette nouvelle ressource d'hébergement en dépendances dans la région de l'Outaouais. C'est une belle initiative pour notre région qui fait face à une augmentation des conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, notamment l'instabilité résidentielle. Je remercie tous les intervenants sociaux, les surveillants, les cuisiniers, les bénévoles et les professionnels en administration qui acceptent de prendre part à cette belle initiative pour le bien de toute notre communauté. J'invite celles et ceux qui vivent des conséquences associées à la consommation de substances psychoactives qui souhaitent amorcer une démarche à solliciter de l'aide et de l'accompagnement des professionnels.?»

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Cette nouvelle ressource bénéficie d'un soutien financier du gouvernement à travers le financement prévu dans la mise en place des mesures du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance, Vers un chez soi Entente Canada-Québec 2019- 2024 et le soutien communautaire en logement social et communautaire.

Entente Canada-Québec 2019- le soutien communautaire en logement social et communautaire. Rappelons que l'organisme le Domaine Perce-Neige est une ressource visée par le Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance, qui offre une aide spécifique et individuelle aux personnes de 18 ans et plus ayant une dépendance.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

16 mai 2023

