Le plus grand rendez-vous féminin de motocyclistes au Québec - L'ÉVÉNEMENT RIDE DE FILLES EST DE RETOUR POUR CÉLÉBRER SON 15E ANNIVERSAIRE





Spectacle, générosité et festivités en soutien à la Fondation cancer du sein du Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Ride de Filles , événement emblématique de la saison estivale québécoise, est de retour sur les routes du Québec le 8 juillet prochain pour l'édition 2023. Organisée au profit de la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ), cette importante randonnée formée exclusivement de femmes, rassemblera cette année plus de 1000 motocyclistes féminines provenant des quatre coins du Québec. Cette 15e édition, tenue entre Drummondville et Victoriaville, s'annonce déjà mémorable et riche en émotions, puisque l'événement a atteint des niveaux records et affiche déjà complet!

Depuis 2009, Ride de Filles a tatoué sur le coeur la mission d'amasser des fonds pour la Fondation cancer du sein du Québec afin de contribuer à la recherche, à la prévention et aux différents services offerts par la FCSQ. À ce jour, plus de 1 334 000 $ ont été remis à la Fondation cancer du sein du Québec grâce aux participants, donateurs, bénévoles et tous les généreux commanditaires et partenaires. Cette année, le comité organisateur se donne l'objectif ambitieux d'amasser un montant net de 500 000 $!

« Ride de Filles dépasse le simple statut de collecte de fonds pour la Fondation cancer du sein du Québec. C'est un puissant élan d'amour et de solidarité qui se répand à travers tout le Québec. Le dévouement du comité organisateur et des participantes est une source d'inspiration. Grâce à leur travail et participation, elles ont pu remettre plus d'un million de dollars à la Fondation, soutenant ainsi la recherche et accompagnant les femmes touchées par le cancer du sein. Cette mobilisation est le reflet de la force et de l'unité de notre communauté. Merci d'être à nos côtés, année après année.» souligne Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec.

Un spectacle-bénéfice électrisant avec une programmation enlevante!

Le convoi de la Ride de Filles partira du concessionnaire Carrier Harley-Davidson de Drummondville, le 8 juillet en matinée, fera une halte pour le dîner à Victoriaville, et terminera son périple au Centrexpo Cogeco à Drummondville pour le spectacle-bénéfice en soirée.

Sur scène, les plus grands noms de la musique québécoise seront réunis pour accueillir les participantes, leurs familles et tous les fans de musique québécoise. Lulu Hughes, Luce Dufault, Brigitte Boisjoli, Kevin Parent, Rick Hughes et Les Koristes promettent une soirée des plus grandioses avec des performances à couper le souffle, une ambiance électrisante et une occasion unique de contribuer à une cause si essentielle qui touche, chaque année, plus de 6 900 femmes au Québec. Les billets sont actuellement en vente sur le web au coût de 30$, et chaque profit amassé sera remis à la Fondation cancer du sein du Québec.

La force et la passion de Lulu Hughes : une inspiration depuis 2018

La chanteuse Lulu Hughes est à nouveau la porte-parole de la Ride de Filles cette année, un rôle qu'elle priorise à son agenda occupé et qu'elle assure avec fierté depuis les 5 dernières années. Elle est également présidente de l'événement depuis 2019. En tant que survivante du cancer du sein, elle personnifie naturellement la force et le courage pour toutes les femmes et les familles touchées par le cancer du sein.

« Je suis tellement émue de voir que plus de 1000 femmes ont déjà confirmé leur engagement envers l'événement pour cette 15e édition de la Ride de Filles ! C'est un honneur pour moi de voir toutes ces femmes se réunir pour une cause aussi importante et noble. Je suis privilégiée de pouvoir vivre cette randonnée sur les routes du Centre-du-Québec à leurs côtés. Je promets que le spectacle-bénéfice en soirée sera mémorable, avec des artistes extraordinaires qui partageront leur passion pour soutenir la Fondation cancer du sein du Québec. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence! » mentionne la chanteuse Lulu Hughes.

Drummondville accueille l'événement pour une 2e année

La ville de Drummondville est fière d'être l'hôte de l'événement Ride de Filles depuis maintenant deux ans. La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, a exprimé sa grande fierté de recevoir cet événement dans sa ville. « C'est un honneur d'accueillir cet événement, une nouvelle fois, à Drummondville et de contribuer à soutenir la recherche et les initiatives de la Fondation cancer du sein du Québec. La santé est un enjeu crucial et nous nous faisons un devoir d'être au côté de toutes celles qui traversent ou ont traversé l'épreuve de la maladie », partage Mme Lacoste. « Nous sommes également heureux d'offrir notre soutien à la cause par le biais de cet événement qui implique tout de même, avec le nombre impressionnant de participantes, des retombées multiples pour notre région », conclut-elle.

Des partenaires engagés, des vies transformées

« L'événement Ride de Filles est devenu une tradition estivale bien ancrée. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, commanditaires, donateurs et bénévoles pour leur soutien inestimable tout au long de ces années. Grâce à eux, nous avons pu faire la différence dans la vie de nombreuses femmes atteintes de cancer du sein » exprime la porte-parole et présidente de l'événement Lulu Hughes.

Les partenaires de l'édition 2023 sont notamment Groupe Carrier, Équipements Twin, IGA Drummondville, Desjardins, Union Vie, BRP-Bombardier Produits Récréatifs et la Municipalité de Victoriaville.

16 mai 2023 à 09:00

