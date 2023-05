Groupe Santé Devonian annonce la présentation des résultats d'efficacité du Thykaminetm en Dermatite Atopique au Congrès Mondial de Dermatologie et fournit une mise à jour du programme de développement clinique du Thykaminetm.





Groupe Santé Devonian inc. ("Devonian" ou la "Société") (TSXv: GSD; OTCQB : DVHGF), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'étude clinique de phase 2 en dermatite atopique (DA) légère à modérée seront présentés lors du 25e Congrès Mondial de Dermatologie (??CMD'') qui se tiendra à Singapour du 3 au 8 juillet prochain. Les résultats de l'étude seront disponibles sur le site web de Devonian après la présentation de l'affiche au CMD par le Dr Charles Lynde (professeur agrégé, Université de Toronto, Département de médecine) à l'adresse https://www.groupedevonian.com/investor-center/corporate-presentation.

Affiche: Phase 2 trial of a Novel Botanical Topical Anti-Inflammatory Drug, in adults with Mild-to-Moderate Atopic Dermatitis. Cette affiche résume les résultats de l'étude clinique de phase 2 chez des patients adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Dans cette étude, l'efficacité de la crème Thykaminetm était comparable à celle d'autres thérapies topiques non stéroïdiennes approuvées pour le traitement de la DA légère à modérée, tout en démontrant un profil de sécurité et de tolérabilité favorable.

Mise à jour du programme de développement clinique du Thykaminetm

Devonian a également fourni une mise à jour sur les activités de son programme de développement clinique du Thykaminetm avant la réunion du CMD. Afin de soutenir le programme clinique du Thykaminetm, la Société établit ses activités de fabrication de formulation au sein d'une société contractuelle de fabrication. Le processus de transfert de la fabrication et de sa validation devrait être achevé au cours des prochains mois. Devonian déposera par la suite, en priorité, un protocole de phase 2/3 pour une population de patients pédiatriques atteints de dermatite atopique légère à modérée, auprès des agences réglementaires. Comme deuxième et troisième priorité, la société prévoit déposer un protocole d'étude clinique de phase 2 pour la radiodermite associée à la radiothérapie et une étude clinique de phase 2 pour le syndrome main-pied associé à la chimiothérapie.

« Nous sommes ravis de constater le vaste potentiel de Thykaminetm comme nouvelle option de traitement pour les patients pédiatriques atteints de dermatite atopique et d'autres affections cutanées inflammatoires », a commenté Monsieur Pierre Montanaro, président et chef de la direction de la Société. « Bien que nous nous concentrions sur la population de patients pédiatriques souffrant de dermatite atopique, il existe clairement des besoins médicaux non satisfaits pour les patients cancéreux atteints du syndrome main-pied associé à la chimiothérapie ainsi que pour les patients atteints de radiodermite associée à la radiothérapie1. Nous croyons que le Thykaminetm pourrait être un traitement efficace pour ces changements physiques de la peau associés aux traitements contre le cancer et ainsi aider à améliorer la qualité de vie des patients », a ajouté monsieur Montanaro.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques.

Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv: GSD) ainsi que sur la bourse de croissance OTCQB (OTCQB : DVHGF).

Référence

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature «?prospective?» puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique «?Facteurs de risque?». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

