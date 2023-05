Les Québécois satisfaits des sites Web gouvernementaux mais préoccupés par la protection de leurs données personnelles sur Internet





QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Une forte proportion (75 %) des internautes québécois ont une perception positive des sites Web du gouvernement du Québec, mais 72 % sont préoccupés par l'utilisation et la sécurité de leurs données personnelles sur Internet. Telles sont les principales conclusions d'une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval intitulée Services gouvernementaux en ligne, données citoyennes et cybersécurité.

Des internautes satisfaits des sites gouvernementaux

Quelque 81 % des internautes québécois considèrent que les sites Web du gouvernement du Québec les mettent en confiance, 80 % sont d'avis qu'ils les encouragent à revenir pour d'autres besoins d'information et 76 % jugent qu'ils sont sécuritaires pour transmettre des données personnelles.

Des préoccupations persistent

L'enquête rapporte toutefois que 72 % des internautes québécois sont préoccupés par la protection des données et des renseignements personnels qui sont collectés, stockés et utilisés par différents acteurs sur Internet et que 50 % sont inquiets face à la circulation de plus en plus soutenue des données et des renseignements personnels sur Internet.

La confiance varie selon les acteurs qui font la collecte

Le niveau de confiance des internautes québécois quant à la protection des données et des renseignements personnels varie grandement selon les organisations et les individus qui en font la collecte. Les institutions financières arrivent en tête de liste avec un niveau de confiance de 62 %. Suivent les administrations et services publics provinciaux (56 %), les compagnies d'assurances (55 %), les administrations municipales (55 %), les fournisseurs d'accès Internet (52 %) et les chercheurs et scientifiques (51 %). « Cependant, on observe que les internautes sont nettement moins nombreux à faire confiance aux sites québécois ou canadiens d'achats en ligne (42 %) et aux grandes entreprises telles Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft (37 %) pour protéger leurs données et renseignements personnels », précise le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti.

Pour un meilleur encadrement des données citoyennes

La moitié des internautes québécois (50 %) considèrent que le gouvernement du Québec encadre suffisamment le partage, l'utilisation et la protection des données et des renseignements personnels des citoyens sur Internet. Les résultats de l'enquête indiquent aussi qu'une forte majorité des internautes interrogés (83 %) souhaitent garder le contrôle sur ce que les acteurs du numérique peuvent apprendre en ligne à leur sujet et que plus de la moitié des internautes (56 %) craignent souvent d'être écoutés ou surveillés sur Internet.

Favorables à la centralisation des données personnelles, mais au profit de la recherche

Plus de la moitié des internautes québécois sont très ou plutôt favorables à ce que le gouvernement du Québec centralise leurs données personnelles collectées séparément et s'en servent pour faire progresser la recherche comme dans le domaine de la santé (59 %) et pour offrir des services publics individualisés répondant à des besoins particuliers (52 %). « En contrepartie, on remarque que seulement 29 % des internautes québécois sont favorables à une centralisation de leurs données personnelles par le gouvernement du Québec dans le but de les commercialiser », mentionne la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget.

Intérêt marqué pour des services numériques gouvernementaux

Quelque 82 % des internautes québécois sont d'avis que les ministères et organismes du gouvernement du Québec devraient offrir la possibilité de transmettre en ligne des formulaires remplis et la possibilité de payer directement en ligne pour l'achat de produits et de services. La mise en en place d'un système d'authentification unique qui donnerait accès à tous les services gouvernementaux (81 %) et une offre en ligne de services numériques de A à Z (76 %) font également partie des initiatives numériques gouvernementales que les internautes québécois souhaiteraient voir mises en place de façon prioritaire.

Note : Cette enquête a été réalisée grâce à deux collectes de données. La première, portant sur la thématique des données citoyennes et de la cybersécurité, a eu lieu au cours du mois d'août 2022. La deuxième collecte, qui portait sur les services gouvernementaux en ligne, a eu lieu au cours du mois de novembre 2022.

À propos de NETendances 2022

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2022 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créé dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au coeur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

