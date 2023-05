Les leaders d'opinion internationaux discutent des changements mondiaux et nationaux lors du Congrès national sur la gouvernance de sociétés, du 13 au 15 juin





John H. Bowey, Jacynthe Côté, Jackie Sheppard et Benita M. Warmbold recevront le titre de fellow de l'IAS (F.IAS) pour leurs contributions exceptionnelles et leur leadership au sein du conseil d'administration

TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) tiendra en présentiel pour la première fois en trois ans le Congrès national des administrateurs et le Gala des fellows de l'IAS de 2023 à Montréal du 13 au 15 juin.

Le congrès réunira des chefs de file en matière de gouvernance de sociétés et des cadres supérieurs pour une occasion unique d'écouter d'éminents leaders d'opinion internationaux discuter de la manière dont les conseils d'administration doivent se détacher de la pensée conventionnelle à une époque de grands changements et de perturbations mondiales. Les conférenciers principaux seront :

Rana Foroohar , analyste économique mondiale de CNN et auteure, présentera ses vues sur les forces politico-économiques auxquelles les conseils d'administration canadiens sont confrontés.

, analyste économique mondiale de CNN et auteure, présentera ses vues sur les forces politico-économiques auxquelles les conseils d'administration canadiens sont confrontés. Gillian Tett , rédactrice en chef du Financial Times aux États-Unis, réexaminera l'avenir du milieu de travail sous un angle anthropologique unique.

, rédactrice en chef du Financial Times aux États-Unis, réexaminera l'avenir du milieu de travail sous un angle anthropologique unique. Geneviève Fortier , cheffe de la direction de Promutuel Assurance, prononcera une allocution percutante à l'occasion du 20 e anniversaire de la section régionale du Québec de l'IAS.

, cheffe de la direction de Promutuel Assurance, prononcera une allocution percutante à l'occasion du 20 anniversaire de la section régionale du Québec de l'IAS. Noubar Afeyan , fondateur et chef de la direction de Flagship Pioneering, et cofondateur et président du conseil d'administration de Moderna, prononcera le discours liminaire du gala de cette année au cours d'une soirée qui honorera et célébrera les lauréats du Prix des fellows de 2023.

« Les organisations canadiennes doivent survivre et prospérer dans un monde de plus en plus dynamique et numérique, marqué par une série de nouveaux défis et des attentes croissantes de la part d'un groupe diversifié de parties prenantes, déclare Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction. Nous sommes très heureux d'offrir une plateforme pour des discussions significatives et des échanges d'idées avec des conférenciers de renommée internationale et des experts en gouvernance pour aider à naviguer dans le paysage complexe de la gouvernance de sociétés. »

Le congrès comprendra des groupes de discussion sur divers sujets liés à la gouvernance de sociétés, y compris l'incertitude géopolitique et commerciale, la valeur des partenariats autochtones, l'évolution de l'investissement durable et l'IA émergente.

Nous avons prévu des activités avant et après le congrès, une célébration du 20e anniversaire de la section régionale du Québec de l'IAS ainsi que le Gala des fellows le 14 juin pour souligner le travail des lauréats du Prix des fellows de 2023 et les célébrer. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer à l'événement en présentiel, un congrès virtuel aura lieu simultanément le 14 juin. Le programme complet et les modalités d'inscription peuvent être consultés sur conference.icd.ca .

Les représentants des médias souhaitant couvrir le Congrès national et le Gala des fellows de l'IAS de 2023 doivent s'inscrire à l'avance et soumettre une demande avant le vendredi 2 juin 2023, et doivent travailler pour un bureau de presse approuvé afin d'obtenir une accréditation.

Pour toute question concernant l'accréditation des médias, veuillez communiquer avec Ryan Strang, directeur, communications, à l'adresse [email protected] .

