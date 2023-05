Le groupe WestJet déclare un lock-out en réponse à l'avis de grève de l'ALPA





Les deux parties restent à la table de négociation pour continuer le dialogue

CALGARY, AB, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet a envoyé aujourd'hui un avis de lock-out à l'Air Line Pilots Association (ALPA), le syndicat qui représente les pilotes de WestJet et de Swoop, en réponse à leur avis de grève. Un arrêt de travail pourrait se produire dès le vendredi 19 mai 2023, à 3 h (HAR).

« La décision de procéder à un lock-out, en réponse aux mesures prises par le syndicat aujourd'hui, n'a pas été prise à la légère, et nous regrettons sincèrement les inconvénients et l'incertitude que cela continue de causer à nos invités », s'est désolé Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « Il nous incombe d'assurer la sécurité et le contrôle complet de notre réseau en tout temps, afin de réduire au minimum le risque de bloquer nos invités, nos équipages et nos avions. Notre engagement et notre priorité demeurent à la table de négociation, où nous continuerons de travailler jour et nuit pour en arriver à une entente raisonnable le plus tôt possible, afin de prévenir les mesures syndicales. »

L'émission d'un avis de lock-out ne signifie pas qu'il y aura nécessairement un arrêt de travail. Toutefois, au cours des prochains jours, le groupe WestJet prendra ses dispositions pour gérer autant que possible les répercussions, notamment :

Début des préparatifs pour fonctionner selon un horaire réduit - malheureusement, cela entraînera une réduction importante des réseaux actuels de WestJet et de Swoop.

Gestion proactive des changements et des annulations, afin de s'assurer de pouvoir communiquer avec les invités avant les changements.

Offre d'options de changement et d'annulation souples aux personnes souhaitant prendre d'autres dispositions.

Tout au long des négociations, le groupe WestJet a proposé un contrat généreux qui, s'il est accepté, fera de ses premiers officiers et commandants de bord les pilotes d'avion à fuselage étroit les mieux payés au Canada, avec un avantage important par rapport à la compagnie aérienne canadienne offrant la deuxième meilleure rémunération. De plus, le contrat proposé offre de généreux avancements pour répondre aux préoccupations des pilotes de WestJet et de Swoop concernant la sécurité d'emploi et l'ampleur de l'emploi. Malgré les efforts déployés pour être raisonnables et apporter des améliorations importantes au contrat actuel, le syndicat continue de s'attendre à toucher des salaires semblables à ceux des États-Unis, bien que ses membres vivent et travaillent au Canada. Cette attente n'est pas raisonnable et empêche le groupe WestJet de parvenir à un accord avant la longue fin de semaine à venir.

« Nous estimons vraiment le travail et la contribution de nos pilotes. Nous croyons qu'avec l'engagement des deux parties, une entente est réalisable et nous sommes déterminés à offrir aux pilotes une convention collective de premier ordre comportant des améliorations majeures pour le marché canadien, tout en nous permettant en même temps de demeurer concurrentiels », a conclu M. von Hoensbroech.



En cas de retard ou d'annulation de vol, les invités touchés se verront rembourser ou offrir une nouvelle place, selon le cas.

Dans le cas des invités qui ont réservé directement auprès de WestJet ou de Swoop, les changements apportés aux voyages actuels seront communiqués directement par l'adresse courriel au dossier. Les invités qui ont réservé par l'entremise d'agents de voyages ou d'agences de réservation en ligne sont priés de communiquer directement avec eux.

Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet ou le centre d'informations de Swoop pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

16 mai 2023 à 05:57

