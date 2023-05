iMDsoft, leader mondial des systèmes d'information clinique, s'associe à Respiratory Care Africa pour étendre ses activités au marché africain





TEL AVIV, Israël, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- iMDsoft, leader mondial des systèmes d'information clinique et développeur de la suite MetaVisiontm pour les soins intensifs, l'anesthésie et les soins aigus, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec RespiratoryCareAfrica (Pty) Ltd (RCA) pour le marché sud-africain. Dans le cadre de ce partenariat, RCA sera autorisé à commercialiser et à vendre des licences pour la MetaVisiontm Suite et à fournir des services de mise en oeuvre et d'assistance aux clients MetaVisiontm en Afrique du Sud.

En tant que distributeur de dispositifs médicaux de premier plan dans le domaine des soins intensifs et représentant des marques mondiales en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans, RCA est idéalement positionné pour offrir MetaVisiontm aux hôpitaux de toute l'Afrique du Sud, avec une approche axée sur la clinique et le client et un engagement indéfectible à fournir aux clients les meilleures solutions et le plus haut niveau de service possible.

Ce partenariat avec RCA marque une étape importante pour iMDsoft, car il s'agit de la première incursion de la société sur le continent africain, ce qui témoigne de la volonté croissante de la région d'adopter des solutions informatiques spécialisées et avancées dans le domaine des soins intensifs et périopératoires.

« Nous sommes ravis de nous associer à RCA et de lancer MetaVisiontm en Afrique du Sud », a déclaré Shahar Sery, vice-président exécutif d'iMDsoft. « C'est un marché très significatif dans la région et le moment est parfait, avec les doubles systèmes de santé privés et publics d'Afrique du Sud prêts à faire passer leur infrastructure informatique de santé existante au niveau supérieur pour le bénéfice des patients et des cliniciens. Nous sommes convaincus que RCA possède la bonne combinaison de contacts avec la clientèle, de compréhension de la dynamique du marché et d'engagement à réussir, nécessaires au développement d'une activité substantielle en Afrique du Sud. »

« Les établissements de santé sont aujourd'hui confrontés à la nécessité d'obtenir des résultats positifs pour les patients tout en faisant face à des contraintes budgétaires, à des pénuries de personnel, à de multiples protocoles de soins et à des réglementations de plus en plus strictes. Nous sommes ravis de nous associer à iMDsoft et d'introduire MetaVision sur le marché sud-africain pour relever ces défis, en optimisant l'efficacité opérationnelle dans des domaines clés de revenus, afin d'accroître la rentabilité et de maintenir les taux de croissance à des niveaux durables. Avec la mise en oeuvre et l'adoption actuelles des DSE, notre partenariat avec iMDsoft permet à RCA de tirer parti de son expertise locale en conjonction avec un fournisseur mondial bien établi de systèmes d'information clinique pour les soins intensifs et les unités périopératoires, qui garantit l'interopérabilité avec les systèmes et logiciels nouveaux et existants des clients », a déclaré Christiaan De Wet, directeur général de RCA.

iMDsoft s'efforce constamment d'étendre sa présence mondiale, d'améliorer la qualité des soins et d'accroître les performances financières dans les environnements hospitaliers à haute fréquentation dans le monde entier. Grâce à son programme de partenariat, iMDsoft s'associe à des entreprises de technologie de santé de premier plan, leur permettant de mener des activités de marketing et de vente sur le marché local, tout en leur fournissant des services de mise en oeuvre et d'assistance. Les partenaires de distribution menant les activités sur le marché local et tirant parti de leur proximité physique avec le client, iMDsoft est en mesure de concentrer toute son attention sur le développement et l'amélioration de MetaVisiontm, en tant que solution de soins intensifs entièrement évolutive. Avec RCA, iMDsoft compte désormais 13 partenaires de distribution stratégiques opérant sur 24 marchés.

À propos d'iMDsoft

iMDsoft est un leader mondial des systèmes d'information clinique, qui permet aux responsables des soins de santé d'obtenir des résultats supérieurs dans les environnements de soins intensifs, de soins aigus et d'anesthésie. Forts d'une expérience considérable dans les environnements à haute fréquentation, nous nous attachons à obtenir des résultats dans les secteurs des hôpitaux où les coûts, les revenus, la mortalité et la morbidité sont les plus élevés. Des centaines d'hôpitaux et de réseaux de santé dans 24 pays lui font confiance et utilisent sa suite MetaVisiontm, le produit phare de la société, pour améliorer la qualité des soins du patient et les résultats financiers. Notre programme mondial de partenaires de distribution offre une approche de bout en bout aux partenaires de distribution pour fournir les meilleurs logiciels d'iMDsoft. iMDsoft est une filiale en propriété exclusive de N. Harris Computer Corporation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.imd-soft.com et suivez-nous sur LinkedIn

À propos de RCA

Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux, RCA s'efforce de relever les défis auxquels sont confrontés les établissements et les prestataires de soins de santé en configurant des solutions personnalisées centrées sur le client qui permettront d'améliorer les performances financières, de fournir des soins sûrs, de qualité et coordonnés et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients, afin que tous les Sud-Africains puissent vivre longtemps et en bonne santé. Fondée en 1998, RCA est une société privée.

