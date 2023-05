Ouverture officielle de la première usine de fabrication de pailles compostables en Pologne





GNIEZNO, Pologne, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Tex Year coté en bourse est un fabricant et une marque bien connus de divers adhésifs et matériaux écologiques et dont le siège social se trouve à Taïwan. Il a récemment créé une nouvelle usine en Pologne dans le cadre d'une coentreprise avec Minima Technology, le plus grand fabricant taïwanais de vaisselle et d'emballages alimentaires compostables. Il s'agit de la 9e usine du déploiement mondial de Tex Year.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 15 mai en présence de nombreux invités de marque et d'orateurs issus de l'industrie et du gouvernement polonais ainsi que de la région de Taïwan.

La nouvelle installation de 1728 mètres carrés, qui devrait être opérationnelle au premier semestre 2023, produit des pailles biodégradables fabriquées à partir de polymères d'origine végétale naturellement biodégradables et certifiés sans biphényle A, phtalates ou autres plastifiants.

Tex Year, fournisseur de matériaux écologiques, est le premier fabricant de matériaux à construire une usine en Pologne dans le cadre de la première vague d'investissements taïwanais en Europe. Le groupe a ouvert une succursale à Gniezno, en Pologne, et un centre de recherche et développement en Europe afin de fournir à ses clients les services les plus professionnels et les plus complets.

Tex Year utilise uniquement des matériaux biosourcés et biodégradables pour fabriquer divers produits adhésifs thermofusibles et a obtenu les certifications allemandes DIN et américaines USDA. Il collabore avec des fabricants d'emballages alimentaires, de produits blancs, d'assemblage automobile, de menuiserie et de matelas sur la voie de la neutralité carbone.

Le Pacte vert pour l'Europe promulgué par la Commission européenne à la fin de l'année 2019 a déclenché un besoin fort et urgent de remplacer les produits en plastique traditionnels.

Tex Year associe sa mission de RSE à ses capacités mondiales de recherche et développement (R&D) et à ses partenaires stratégiques pour construire une plateforme GPS (Green Platform Strategy) de matériaux verts et mène des activités de R&D sur une série de produits durables conformes aux caractéristiques vertes, biologiques, circulaires et à faible teneur en carbone.

Tex Year intègre la réduction des émissions de carbone dans la vie quotidienne, en établissant un système de contrôle de l'« empreinte carbone » pour contribuer à la « neutralité carbone », et réalise un inventaire des gaz à effet de serre et une réduction des émissions à faible teneur en carbone. Ces dernières années, sur la plateforme de la bioéconomie, une variété d'adhésifs thermofusibles verts et durables ont été développés avec succès et ont obtenu la certification DIN CERTCO. Sur la plateforme de l'économie circulaire, Tex Year a développé de manière innovante une solution pour le recyclage propre, l'étiquetage des bouteilles de boisson, un adhésif pour matelas à ressorts ensachés à haute résistance, etc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2077250/ETM_Opening.jpg

