La ministre Joly accueille son homologue kenyan au Canada





OTTAWA, Canada, 12 May 2023 / PRN Africa / -- La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera au Canada, du 11 au 16 mai 2023, Alfred Mutua, secrétaire du Cabinet aux Affaires étrangères et à la Diaspora du Kenya.

La ministre Joly se réjouit d'accueillir son homologue kényan au Canada afin de poursuivre les priorités communes des deux pays qui ont été discutées lors de sa récente visite au Kenya, qui s'est terminée le 2 mai, et qui comprennent l'appui à une résolution pacifique du conflit au Soudan.

La ministre et le secrétaire du Cabinet se rencontreront à Montréal (Québec) le 14 mai pour approfondir la coopération entre les deux pays sur les priorités communes en matière de paix et de sécurité internationales, notamment dans la Corne de l'Afrique et en Haïti, l'importance d'un cessez-le-feu pleinement mis en oeuvre au Soudan menant à un retour à la transition démocratique, ainsi que la collaboration pour renforcer l'ordre international fondé sur des règles. Ils discuteront également de l'avancement des priorités communes en matière de changement climatique.

Cette première visite officielle du secrétaire du cabinet a lieu alors que les deux pays célèbreront 60 ans de relations diplomatiques plus tard cette année. Cette étape importante témoigne du partenariat solide et multiforme entre le Canada et le Kenya, fondé sur nos intérêts communs pour l'égalité des genres, le commerce et l'investissement, ainsi que les droits de la personne. La ministre Joly se réjouit à l'idée de continuer à renforcer ce partenariat lors de la visite du secrétaire du Cabinet Mutua.

15 mai 2023 à 12:09

