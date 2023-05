Civitatis célèbre la fête des mères avec des attentions sur-mesures pour toutes les envies et les budgets





PARIS, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 4 juin prochain arrive l'occasion parfaite de célébrer les mamans. Pour des moments privilégiés ensemble, le spécialiste des visites guidées, des excursions et des activités Civitatis propose des idées adaptées à toutes les mamans et pour tous les budgets.

Idées à moins de 50?

Atelier d'eau de Cologne Fragonard

Parfait pour les mamans qui aiment se parfumer, mais qui ont fait le tour des parfumeries classiques : un atelier de création olfactive d'eau de Cologne chez Fragonard à Grasse, la capitale du parfum.

Randonnées aux calanques de Saint-Jean de Dieu et Sugiton

Si Maman aime marcher, escalader, grimper... elle sera ravie de gravir les Calanques de Marseille, l'un des grands joyaux naturels de la ville, pour une randonnée dans les criques de la côte.

Atelier de dégustation de vins

Les mamans amatrices de vins seront ravies par la dégustation et la découverte des secrets des meilleurs vins de Bordeaux, mais aussi de France ? elles seront encore plus conquises par l'atelier de création de vin.

Idées à moins de 100?

Visite guidée du Musée du Louvre

Les mamans amatrices d'histoire de l'art seront ravies de cette visite guidée, à flaner dans les couloirs du Musée du Louvre, entre les oeuvres de De Vinci et Delacroix.

Billet pour le Cabaret Paradis Latin

Les mamans en quête de paillettes vont s'émerveiller au rythme du French Cancan dans l'iconique quartier latin de Paris avec un show alliant humour, poésie, sensualité et nouvelles technologies.

Idées à 100? ou plus

Dîner-croisière sur la Seine Menu Gourmet

Les mamans ont le goût des bonnes choses, surtout lorsqu'il s'agit d'une croisière gourmande sur la Seine pour profiter d'un menu gourmet face à une vue imprenable.

Balade en side-car depuis Honfleur

Une aventure insolite pour les mamans téméraires souhaitant découvrir les paysages d'Honfleur et de Normandie en side-car.

Pour tous les budgets et toutes les envies, Civitatis regorge d'idées d'activités et excursions sportives, artistiques, culturelles et parfois insolites pour toutes les occasions.

