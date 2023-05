Synergie Canada nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Synergie Canada est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur de services logistiques internationaux de premier plan. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'engagement de l'entreprise envers l'excellence et l'amélioration continue, et reflète le travail acharné et le dévouement de nos membres d'équipe.

Les sociétés les mieux gérées au Canada est une initiative de premier plan au Canada qui reconnaît les performances exceptionnelles d'entreprises canadiennes privées.

Depuis sa création en 2008, Synergie Canada a parcouru un long chemin, passant d'une startup à une entreprise bien établie avec une présence mondiale. Tout au long de notre parcours, nous sommes restés fidèles à nos valeurs fondamentales de confiance, d'innovation, d'agilité, de culture du résultat et avant tout de plaisir au travail. Nous croyons que ces valeurs sont la base de notre succès, et nous continuerons à les maintenir dans toutes nos opérations.

Nous devons notre succès à notre équipe dévouée, qui a travaillé sans relâche pour soutenir la cause de Synergie. Leur travail acharné, leur expertise et leur engagement ont été des facteurs déterminants dans notre croissance et notre expansion au fil des ans. Nous tenons également à remercier tout particulièrement notre conseil d'administration, dont le leadership et l'orientation ont été inestimables pour façonner notre vision et stimuler notre succès.

Chez Synergie Canada, nous excellons dans la logistique domestique et internationale, offrant une gamme complète de services sur tous les continents, dans plus de 190 pays. Nos services comprennent l'expédition, le dédouanement, l'entreposage, la distribution et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. De plus, nous sommes fiers d'exceller dans les consolidations outre-mer, l'expédition de cargaison projet, la distribution au détail et les expéditions transfrontalières. Nous exploitons les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour garantir que les envois de nos clients sont livrés dans les délais, au juste prix et en conformité avec toutes les réglementations.

Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance prestigieuse en tant que l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, et nous continuerons à nous efforcer d'exceller dans toutes nos opérations. Nous sommes convaincus qu'avec notre équipe talentueuse et nos solutions innovantes, nous continuerons à soutenir un fort niveau de croissance tout en offrant le plus haut niveau de service à nos clients.

Les entreprises lauréates de cette année: Les Mieux gérées célèbrent 30 ans d'excellence en affaires dans le milieu des sociétés privées au Canada .

Pour en savoir plus sur Synergie Canada, visitez notre site web www.synergiecanada.com .

15 mai 2023 à 07:30

