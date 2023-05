Ge Jun, PDG mondial de TOJOY, a prononcé un discours sur la promotion de la grande économie du partage





PÉKIN, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Du 8 au 10 mai 2023, la 12ème réunion annuelle sur l'investissement (AIM) s'est tenue à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Ge Jun, PDG mondial de TOJOY Shared Holding Group, a été invité à parler du changement de paradigme d'investissement apporté par les percées technologiques mondiales, le changement climatique, l'impact de la pandémie et les tensions géopolitiques.

« Compte tenu de la taille du marché, du contexte des initiatives gouvernementales visant à poursuivre le développement durable et à améliorer la santé et le bien-être de la population, le domaine économique chinois a explosé avec un grand potentiel. Ge Jun a souligné lors du débat des dirigeants mondiaux qui s'est tenu lors de la séance d'ouverture. »

Ge Jun a cité la liste mondiale des licornes 2023 de Hurun comme exemple. Actuellement, il y a environ 1 300 licornes dans le monde, dont 666, soit 48 % viennent des États-Unis et 316, soit 23 % viennent de Chine. Selon Ge Jun, malgré l'écart entre les deux pays en termes de quantité, les licornes en Chine, après avoir combiné leur taille de marché et leur valeur marchande, sont d'une échelle similaire à leurs homologues américaines. Cela prouve sans aucun doute le grand potentiel des licornes chinoises.

« Cette série d'épidémies mondiales a stimulé la préoccupation des gens pour la santé et l'investissement dans la santé. » Ge Jun a déclaré que les grandes lignes du « Plan pour une Chine en bonne santé 2030 » publié par le Conseil d'État chinois ont fixé un objectif clair de 16 000 milliards de yuans d'investissement d'ici 2030. L'industrie de la santé ouvrira des opportunités sans précédent pour son développement en Chine. Dans le même temps, la Chine est un défenseur et un leader de l'économie à double carbone. Cela ouvrira également d'énormes opportunités de marché pour les investisseurs mondiaux.

Dans le discours d'ouverture du Sommet sino-arabe de la Licorne, Ge Jun a partagé le sujet de l'innovation des PME sur la base de sa propre expérience, qui a attiré l'attention des investisseurs et entrepreneurs mondiaux.

Avant de rejoindre TOJOY, Ge Jun a occupé le poste de vice-président mondial d'Intel, Apple et Nvidia, trois des sociétés du Global Fortune 500, et avait une vision unique du développement des entreprises technologiques mondiales et de l'innovation des modèles commerciaux. En citant Apple comme exemple, Ge Jun a mentionné que l'avantage d'Apple est la mise en place d'une « super plateforme » pour les développeurs. Une telle plateforme a aidé des dizaines de millions de développeurs d'APP dans le monde à se développer rapidement et à étendre leurs produits au monde.

« Pour les jeunes entreprises, leurs avantages sont souvent centrés sur les capacités des produits et les technologies innovantes, mais elles manquent de ressources industrielles et de base de marché pertinentes ».

Ge Jun a présenté TOJOY, une entreprise avec 32 ans d'expérience dans l'accélération d'entreprise et qui dispose d'un formidable pool de ressources industrielles. L'activité principale de TOJOY est de fournir aux entreprises innovantes de haute qualité des moteurs d'accélération et de les aider à réaliser leur transformation commerciale.

À ce jour, la plateforme TOJOY a rassemblé plus de 2,8 millions de propriétaires de PME et plus de 18 000 entreprises innovantes potentielles, dont 160 sont en cours d'accélération.

« En Chine, environ 10 000 entreprises innovantes ont besoin de diverses ressources pour soutenir leur développement chaque année, et 10 millions de propriétaires de PME traditionnelles pour se transformer et se moderniser. Cela passe par la responsabilisation des plateformes mutualisées, ce qui est de notre responsabilité. »

Le discours de Ge Jun a été largement salué par les participants et renforcera la confiance des investisseurs dans l'investissement et la gestion d'entreprises sur le marché chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076037/image_846138_50298848.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076038/image_846138_50298977.jpg

14 mai 2023 à 20:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :