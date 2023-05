L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec le Conseil Régional des Personnes Âgées Italo-Canadiennes, annonce le renouvellement du bail du bocce l'Acadie





MONTRÉAL, le 13 mai 2023 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement, Émilie Thuillier, ainsi que M. Claudio Rocchi, Directeur Général du Conseil Régional des Personnes Âgées Italo-Canadiennes (CRAIC) de Montréal, et Maître Maria Battaglia Ad.E., Présidente du CRAIC, profiteront de l'événement qui se tiendra aujourd'hui, à 19 h, au 10526, boulevard de l'Acadie pour annoncer une entente de renouvellement du bail de location du local occupé par le Club de Bocce l'Acadie et par le Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson.

L'entente de renouvellement entre l'arrondissement et 9131-4609 Québec inc. permettra d'utiliser le local, situé au rez-de-chaussée du 10526, boulevard de l'Acadie, à des fins de centre communautaire et de loisirs jusqu'au 31 décembre 2025. L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a accepté de poursuivre la location pour un terme ferme de 29 mois au coût de 10 000 $ par mois, auquel s'ajoutent les taxes. Le montant total de location s'élève à 333 427,50 $ taxes incluses. Les parties se sont entendues pour que ce renouvellement du bail soit le dernier à être assumé par l'arrondissement.

Ce renouvellement permettra au Club de Bocce de l'Acadie et au Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson de poursuivre leurs activités qui attirent, depuis 20 ans, un grand nombre de personnes âgées. Le local leur permettra de bénéficier des installations du bocce intérieur pour pratiquer ce sport et socialiser.

« Je suis fière de pouvoir faire cette annonce conjointement avec le CRAIC dont je salue l'implication active dans ce dossier, particulièrement celle de Maître Maria Battaglia Ad.E., Présidente du CRAIC, et celle de M. Claudio Rocchi, Directeur général du CRAIC, pour trouver une solution gagnante pour toutes les parties. Ce dernier renouvellement du bail par l'arrondissement démontre notre volonté de répondre aux besoins des aîné(e)s montréalais(e)s et notre engagement pour contribuer de façon positive à la vitalité du Club de Bocce l'Acadie et du Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« Le CRAIC est très fier d'avoir contribué à la réalisation de cette entente. Ce résultat est un succès pour les aîné(e)s du Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson mais aussi un témoignage ultérieur de notre histoire de dialogue et partenariat avec les institutions de la Ville de Montréal. Merci beaucoup à la mairesse Thuillier et au Groupe Di Lillo pour l'exceptionnel engagement dans le suivi de ce dossier! », a souligné M. Claudio Rocchi, Directeur général du Conseil Régional des Personnes Âgées Italo-Canadiennes.

« Nous sommes enthousiastes de cette entente qui nous permettra de profiter encore de ce beau local et de poursuivre nos activités. Nous remercions sincèrement le CRAIC, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et le Groupe Di Lillo pour cet excellent résultat », a affirmé le Club de l'âge d'or Marcelin-Wilson.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

13 mai 2023 à 09:00

