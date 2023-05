Hyundai Capital Canada célèbre son 9e anniversaire et poursuit sa croissance





TORONTO, le 12 mai 2023 /CNW/ - Hyundai Capital Canada, Inc. (HCC) a récemment célébré son 9e anniversaire et poursuit sa croissance en devenant un partenaire exclusif de services financiers captifs pour les marques Hyundai, Genesis et Kia au Canada.

HCC a été constituée en société en avril 2014 et a commencé ses activités au début de 2015. À l'époque, elle offrait un seul produit sous forme de location de véhicules de consommation par l'entremise d'un petit centre de vente et d'exploitation situé à Toronto, au Canada. Diverses fonctions étaient exécutées manuellement à l'interne ou imparties à des fournisseurs tiers.

La première année, ses activités d'exploitation ont rapporté 0,5 milliard de dollars en crédit-bail et généré de faibles taux d'engagement des concessionnaires, et l'entreprise a réalisé une perte d'exploitation à la fin de l'année. Par ailleurs, 12 % de toutes les ventes au détail de ses partenaires équipementiers ont été financées par un bail de HCC. En 2022, l'entreprise a élargi sa gamme de produits au-delà de la location de véhicules pour inclure les prêts subventionnés et non subventionnés pour les véhicules neufs et d'occasion, ainsi qu'une variété de mesures incitatives et de programmes conçus pour retenir les clients actuels de crédit-bail et de financement au sein des marques Hyundai, Genesis et Kia. La couverture du concessionnaire s'est élargie, et la plupart des fonctions opérationnelles ont été rapatriées à l'interne pour améliorer le contrôle et la qualité, ce qui a valu la reconnaissance et les récompenses du réseau de concessionnaires qui ont toujours classé HCC parmi les meilleurs fournisseurs de services financiers captifs au Canada selon les études de satisfaction menées auprès des concessionnaires indépendants.

Les résultats financiers se sont également améliorés : en 2022, le montant total des prêts et des baux s'est élevé à 3,3 G$, 43 % de toutes les ventes au détail des partenaires des équipementiers ont été financées au moyen d'un produit financier de HCC. De plus, les actifs financiers de l'entreprise ont totalisé 6,4 G$ et son bénéfice d'exploitation a atteint 133 % de son plan d'affaires.

Voici la déclaration de Mark Di Donato, président et chef de la direction de HCC : « La persévérance et le dévouement de notre personnel, conjugués au soutien total des marques et des concessionnaires Hyundai, Genesis et Kia au Canada, ont assuré une croissance incroyable de nos volumes, de notre part de marché, de notre offre de produits et de la satisfaction des concessionnaires. Nous n'aurions pas pu obtenir ces résultats sans leur engagement. Le défi consiste maintenant à continuer de croître et de s'améliorer, et je crois que nous misons sur l'équipe et les partenaires d'affaires pour atteindre cet objectif. »

L'élan de 2022 de HCC s'est poursuivi en 2023. Après que Moody's Investors Service a fait passer les perspectives de rendement de Hyundai Motor Company de stables à positives en février, HCC a réussi à émettre en mars sa troisième obligation de cinq ans pour un montant totalisant 500 millions de dollars. Cela a suscité une forte demande de la part des investisseurs, comme en témoigne le fait qu'elle a été sursouscrite à cinq reprises. Au cours du même mois, HCC a lancé avec succès une gamme complète de produits Hyundai et Genesis Protection pour accroître la satisfaction des clients, la rentabilité des concessionnaires et la fidélité à la marque et au concessionnaire.

En avril, les volumes de produits de prêts nouveaux et d'occasion subventionnés de HCC ont augmenté dans la foulée de la décision de Hyundai Canada de réduire de quatre à deux le nombre de partenaires de prêts par l'entremise desquels elle offre aux clients un financement de prêt subventionné (HCC et une banque canadienne), une autre démonstration de la confiance de la marque dans les capacités de HCC.

Enfin, HCC se prépare pour l'avenir. Qu'il s'agisse d'explorer des produits financiers pour les véhicules électriques pour soutenir la transition de l'industrie automobile vers l'électrification, ou d'investir dans diverses initiatives des opérations et des TI axées sur l'automatisation et la numérisation pour améliorer l'efficacité et les niveaux de service tout en tenant compte de la croissance du volume, HCC est emballée par ce que lui réserve l'avenir et la prochaine étape de son évolution.

À propos de Hyundai Capital Canada

Fondée en 2014, Hyundai Capital Canada, Inc. (HCC) est une filiale de services financiers du Hyundai Motor Group. La société, dont le siège social est situé à Toronto, offre actuellement une variété de produits de financement automobile personnalisés à 450 concessionnaires à l'échelle du pays et à des clients partout au Canada, sous les marques Hyundai Motor Finance, Kia Finance et Genesis Finance.

