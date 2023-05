WEMIX dévoile sa « plateforme WEMIX BURN » pour accompagner la croissance saine à long terme du méga-écosystème WEMIX3.0





Vérification facile des détails de la progression de l'incinération et du statut de la déflation grâce à la plateforme WEMIX BURN

Réalisation d'une économie des tokens (tokenomics) WEMIX déflationniste par le biais de trois types d'incinération : en masse, en lot et automatique

Croissance saine à long terme et amélioration de la valeur du méga-écosystème WEMIX3.0 Mainnet en équilibrant l'émission et l'incinération de WEMIX

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, leader mondial du développement de la blockchain, a dévoilé sa plateforme WEMIX BURN afin de promouvoir la croissance saine du méga-écosystème WEMIX3.0 Mainnet en équilibrant l'émission et l'incinération par le biais du programme WEMIX BURN. La plateforme WEMIX BURN permet aux investisseurs, aux détenteurs de WEMIX et aux membres de la communauté de vérifier facilement les détails de chaque processus de combustion, tandis que le programme WEMIX BURN est divisé en trois étapes : combustion de masse, combustion en lot et combustion automatique.

Combustion de masse

Combustion basée sur le volume total d'émissions : Conformément à la politique de la fondation, les avoirs de la fondation sont brûlés afin de maintenir le volume d'émissions total en dessous de 1 milliard de WEMIX.

Premier montant de combustion de masse : 71 302 181 WEMIX.

Combustion basée sur le prix : Conformément à la politique de la fondation, le prix plafond est fixé à 200 dollars et 1 % du volume d'émission total est brûlé à partir des actifs appartenant à la fondation à condition que le prix maximum précédent soit renouvelé après avoir divisé les sections des différentes gammes de prix en unités de 10 $.

Deuxième montant de combustion de masse : 20 000 000 WEMIX Classic (avec un prix maximum défini à 21,5 $ selon la norme CoinMarketCap).

Prochain prix de la combustion : 30 $.

Combustion en lot

La combustion en lot a pour but de restituer à la communauté et au marché une partie des revenus d'investissement de la Fondation WEMIX.

Parallèlement à la mise en oeuvre du programme WEMIX BURN, le règlement des revenus, le rachat et l'incinération sont effectués sur une base trimestrielle.

Au 9 mars 2023, un total de 15 392 444,22 WEMIX a été brûlé en trois processus de combustion.

Les frais de priorité brûlés avant le transfert vers la phase 2 du Mainnet WEMIX3.0 seront classés comme combustion en lot, et au 10 mai 2023, un total de 1 777 WEMIX a été brûlé.

Combustion automatique

La combustion automatique est effectuée de manière à ce que l'échelle d'incinération s'étende en fonction de la croissance du réseau principal et de la plateforme WEMIX3.0.

Combustion des frais de transaction :

Les frais de base seront brûlés en temps réel.



Les frais prioritaires seront brûlés en temps réel après le transfert vers la phase 2 du Mainnet WEMIX3.0.

Combustion des revenus des services : 25 % de tous les revenus provenant des services actuellement fournis seront brûlés pour équilibrer les tokénomiques WEMIX.

Services fournis : WEMIX PLAY, WEMIX.Fi, NILE

* KLEVA sera ajouté ultérieurement après la mise en place du système de services.

WEMIX prévoit d'atteindre une tokenomics déflationniste en équilibrant l'émission et l'incinération sur la base des trois types d'incinération du programme WEMIX BURN, tout en augmentant la valeur du méga-écosystème dans le même temps. Pour plus d'informations, consultez le site https://wemixburn.com/.

12 mai 2023 à 14:17

