Projet de loi pour la mise à jour de la Loi concernant les soins de fin de vie - Le comité d'experts présente son rapport préliminaire lors de la consultation





QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, se réjouit des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui lors de la consultation qui se déroulait à Québec sur la notion de handicap, dans le cadre du projet de loi pour la mise à jour de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Cette consultation a réuni les représentants de plusieurs organismes ainsi que les membres du comité d'experts mandaté par la ministre en avril dernier. Les échanges s'inscrivaient dans la volonté du gouvernement de consulter et d'informer les organisations et les personnes concernées.

Rappelons qu'un groupe d'experts a été constitué dans le cadre de l'étude du projet de loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives (projet de loi 11). Le groupe d'experts a notamment profité de la consultation pour présenter son rapport préliminaire. Les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui permettent d'alimenter la réflexion en vue du dépôt du rapport final. Ce dernier sera déposé d'ici la fin du mois de mai, et il outillera les parlementaires chargés d'étudier le projet de loi 11.

Citation :

« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris part à la consultation aujourd'hui, qui a donné lieu à des échanges fort enrichissants permettant d'alimenter la réflexion en cours. La notion de consensus est très importante et nous savons que les enjeux entourant la notion de handicap sont sensibles. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre le temps d'approfondir ces éléments, en cohérence avec la vision du Québec en matière de soins de fin de vie, laquelle repose sur des valeurs d'empathie et de bienveillance envers les personnes qui vivent cette étape et leurs proches. Je tiens à remercier tous les parlementaires, de toutes les formations politiques, d'avoir participé. Depuis le début, je souhaite une approche transpartisane, et je suis très heureuse de poursuivre dans cette voie. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Rappelons que le projet de loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives a été déposé le 16 février dernier.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

12 mai 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :