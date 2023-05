LES LEADERS RELIGIEUX ET COMMUNAUTAIRES INTERNATIONAUX SE RÉUNISSENT À L'OCCASION DE L'IF20 À NEW DELHI POUR CONTRIBUER AUX PROGRAMMES DU G20





NEW DELHI, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le forum interconfessionnel du G20 2023, intitulé Partnerships in Action: towards « One Earth, One Family, One Future » (partenariats actifs : vers « une seule terre, une seule famille, un seul avenir »), s'est déroulé du 7 au 9 mai dans la maison d'adoration baha'ie, à New Delhi. L'événement a été organisé par la Communauté internationale Bahá?í, en partenariat avec l'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres et l'Association du forum interconfessionnel du G20.

Le forum interconfessionnel du G20 (IF20) a été fondé pour rassembler des chefs religieux, des organisations d'inspiration religieuse, des fonctionnaires, des universitaires et des organisations culturelles de tous les secteurs afin de faire progresser les valeurs humanitaires et la compréhension dans le monde entier dans le contexte du processus du G20. L'IF20 existe depuis 2014 et a fourni une plateforme internationale continue pour étudier les moyens par lesquels les communautés religieuses peuvent apporter des contributions pertinentes à l'élaboration des politiques mondiales.

Le forum de New Delhi était axé sur les thèmes de la présidence indienne du G20, une seule Terre, une seule Famille et un seul Avenir, et s'est penché sur le Sommet du G20 en Inde en septembre 2023 et au-delà, jusqu'en 2024. Avant le début officiel de l'événement, S.E. Harsh Vardhan Shringla, coordinateur en chef de la présidence indienne du G20, s'est adressé au forum et a présenté sa vision de la présidence indienne.

Le forum s'est appuyé sur le succès du forum 2022 aux Émirats arabes unis et sur les événements interconfessionnels précédents du G20. Le forum 2023 aspire à recueillir de nombreuses voix, y compris, mais sans s'y limiter, celles des populations historiquement sous-représentées telles que les minorités, les femmes, les enfants et les jeunes, et des réseaux pertinents, ainsi que des organisations confessionnelles et interconfessionnelles aux niveaux local, national et international.

Le forum de New Delhi a mis l'accent sur des questions prioritaires liées aux programmes plus larges du G20 : le changement climatique, les réfugiés, la dignité des enfants, la crise alimentaire, la traite des êtres humains, les initiatives de lutte contre le racisme, la protection du patrimoine culturel, la résolution des conflits, la tolérance, l'éducation, le rétablissement après la pandémie de COVID-19 et, plus généralement, les réformes des soins de santé, de la protection sociale et de l'aide humanitaire. Le thème principal du forum était de ne laisser personne de côté, en particulier ceux qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables. L'objectif du forum était de sensibiliser à ces questions et de formuler des recommandations politiques concrètes et spécifiques pour le processus du G20 de cette année.

Dana Humaid AI Marzouqi, directrice générale de l'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres, a commenté le succès du forum : « Je voudrais remercier nos partenaires, la Communauté internationale baha'ie et l'Association du forum interreligieux du G20 pour leur soutien à la production de cet événement qui a été une nouvelle fois couronné de succès. Ces deux derniers jours ont affirmé, une fois de plus, que la coopération interconfessionnelle est un moyen extrêmement efficace d'unir les peuples du monde entier. Ce forum continue de démontrer que la diversité est notre plus grande force et que nous pouvons tous travailler ensemble, quelle que soit notre origine, pour apporter des changements notables aux personnes les plus vulnérables de la société. D'un point de vue personnel, j'ai été très motivée par les discussions sur la dignité de l'enfant. Les enfants sont notre avenir et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur permettre de vivre une vie sûre et épanouissante. L'essentiel est que nous traduisions nos efforts ici en actions concrètes dans la société au sens large. Je suis convaincue qu'après avoir été témoins de la passion, de l'énergie et de la détermination des participants au forum, nous pourrons parler d'une seule voix et formuler des recommandations réalisables pour éclairer le sommet du G20 en septembre. Nous reprendrons également les idées partagées lors de nos ateliers au Kenya, en Turquie et aux Philippines, où je me réjouis de les développer davantage. »

Bani Dugal, représentante principale de la Communauté internationale baha'ie auprès des Nations unies, a ajouté : « Le forum interconfessionnel du G20 continue d'être une force fédératrice unique, qui surmonte les différences et rassemble des groupes et des individus de traditions religieuses du monde entier, afin de travailler ensemble pour l'amélioration de notre humanité commune. J'ai eu le plaisir d'entendre des experts, religieux ou non, parler des problèmes les plus urgents auxquels notre monde est confronté, ainsi que des solutions potentielles à y apporter. J'espère sincèrement que nous pourrons traduire les conclusions et les résultats de ce forum en actions qui protégeront les plus vulnérables de la société et renforceront leur capacité à s'épanouir. »

Le professeur W. Cole Durham Jr, président de l'association du forum interconfessionnel du G20, a conclu : « Le forum de New Delhi a marqué une étape importante dans l'engagement continu de cette année dans le processus du G20. »

Le prochain forum interconfessionnel du G20 se tiendra au Brésil en 2024, puis en Afrique du Sud en 2025.

À propos du forum interconfessionnel du G20

L'Association du forum interconfessionnel du G20 a été créée en 2014, pendant la présidence australienne du G20. Elle est passée d'un rassemblement essentiellement académique coïncidant avec le Sommet du G20 à une alliance durable de divers chefs religieux, de praticiens d'organisations humanitaires, de consolidation de la paix et de développement, ainsi que d'universitaires. L'objectif sous-jacent est de contribuer aux agendas mondiaux grâce à l'expérience pratique et éthique et à la sagesse des diverses communautés religieuses du monde, qui sont souvent absentes des forums mondiaux. Les contributions étendues du « réseau des réseaux » ainsi que la voix prophétique et le leadership de chefs religieux renommés peuvent enrichir les délibérations du G20 et contribuer, aux côtés de groupes parallèles et souvent interconnectés (société civile, jeunesse, entreprises, etc.), à résoudre les problèmes urgents auxquels le monde et ses dirigeants sont confrontés.

À propos de l'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres (IAFSC)

L'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres a été créée pour permettre aux responsables religieux d'oeuvrer à la sûreté et à la sécurité de nos communautés, en s'attaquant à des problèmes tels que les abus sexuels sur les enfants, l'extrémisme, la radicalisation et la traite des êtres humains. L'IAFSC vise à faciliter l'établissement de passerelles entre les principales parties prenantes, notamment les communautés religieuses, les ONG et les experts dans divers domaines. L'IAFSC est consciente de l'importance de donner aux leaders religieux, tant au niveau institutionnel qu'au niveau local, les moyens d'acquérir des connaissances et de les mobiliser pour qu'ils jouent un rôle plus actif dans la sécurité de la communauté.

À propos de l'Association du forum interconfessionnel du G20

Le forum interconfessionnel du G20 recherche des solutions globales en collaborant avec des leaders d'opinion religieux et des représentants politiques afin de contribuer à l'élaboration du programme général du G20. Il s'appuie sur le rôle vital que jouent les institutions et les croyances religieuses dans les affaires mondiales, reflétant une riche diversité d'institutions, d'idées et de valeurs. Grâce à son vaste réseau, il aide à définir les priorités en matière d'objectifs politiques mondiaux et à trouver des moyens pratiques de les mettre en oeuvre à tous les niveaux de la société.

