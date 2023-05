GROUPE SANTÉ DEVONIAN ANNONCE LA NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ATTRIBUTION D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS





Groupe Santé Devonian inc. ("Devonian" ou la "Société") (TSXv: GSD; OTCQB : DVHGF), une Société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui que messieurs David Baker, Edouard Dahl et Jean Forcione ont été nommés nouveaux administrateurs indépendants au conseil d'administration de la Société. La Société a également annoncé l'octroi d'options à des administrateurs et à des consultants.

Pierre J. Montanaro, président et chef de la direction de Devonian, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux membres du conseil d'administration et nous sommes impatients de leur participation active à la croissance de notre entreprise. Je saisis cette occasion pour remercier M. Terry Fretz, qui a quitté volontairement le conseil d'administration de Devonian mais qui cependant poursuivra son implication comme membre du Conseil d'Administration d'Altius Healthcare, la division de Groupe Santé Devonian », a ajouté M. Montanaro.

À propos de David Baker :

David est un exécutif en biotechnologie et un vétéran de l'industrie avec plus de 30 ans d'expérience dans des entreprises biopharmaceutiques de grande moyenne, petite taille et en démarrage. Il possède une expérience en marketing, y compris la commercialisation de cinq marques de médicaments sur différentes ordonnances d'une valeur d'un milliard de dollars, dans trois catégories thérapeutiques différentes. Il a su démontrer ses habilités dans des postes de direction et de gestion générale au niveau mondial avec une expérience spécifique dans le développement et l'exécution de stratégies, la levée de fonds, les relations avec les investisseurs, la commercialisation, le développement des affaires, les licences, le développement clinique, la réglementation, la fabrication et les opérations commerciales générales. Il possède également une expérience avérée dans la construction, la direction et le développement d'équipes de même qu'au service de conseils d'administration d'entreprises publiques, privées et d'organisations à but non lucratif.

M. Baker a récemment occupé le poste de président-directeur général de Vallon Pharmaceuticals (NASDAQ: VLON), une entreprise qu'il a co-fondée en 2018 et qu'il a introduite en bourse en 2021, avant de la diriger vers une fusion inverse réussie, en 2023. Il a su y construire une équipe de direction, en plus de lever plus de 30 millions de dollars, et faire progresser un actif principal de la phase préclinique aux derniers stades du développement clinique et sécuriser un partenariat européen.

Il a également été directeur commercial en chef et PDG intérimaire d'Alcobra Ltd., une entreprise pharmaceutique spécialisée dans le SNC, où il a dirigé la fusion avec Arcturus Therapeutics (NASDAQ: ARCT).

Avant Alcobra, il a travaillé pour Shire Plc pendant 10 ans, en tant que vice-président de la stratégie commerciale et des nouvelles activités dans l'unité commerciale de neurosciences, directeur général mondial de Vyvanse® et vice-président du marketing pour le TDAH. Il a dirigé la commercialisation de Adderall XR® et Vyvanse, les deux marques TDAH ayant connu le plus de succès en termes de revenus annuels.

Il a également occupé différents postes chez Merck & Co. pendant plus d'une décennie, dans le marketing, les ventes, la recherche de marché et le développement des affaires. L'expertise thérapeutique de M. Baker comprend le TDAH, l'autisme, le syndrome de Fragile X, l'ostéoporose, la migraine et l'hyperlipidémie.

À propos d'Edouard Dahl

Edouard Dahl est un exécutif pharmaceutique à la retraite, avec plus de 30 ans d'expérience diversifiée dans trois industries différentes : l'éclairage industriel (GTE Sylvania), les biens de consommation courante (Gillette) et les produits pharmaceutiques (Nordic, Marion Merrell Dow, Hoechst Marion Roussel, Aventis, Sanofi et Dermik Labs). Son expérience chez Dermik Labs, une entreprise canadienne en dermatologie, sera particulièrement précieuse pour Devonian. En tant que directeur général de l'entreprise, il a contribué à sacroissance , en quadruplant le niveau des ventes en seulement cinq ans. En tant que directeur des fusions et acquisitions chez Sanofi Canada, il a conclu une transaction dans l'industire des soins de la peau pour une somme de 50 millions de dollars. À la retraite, il a conseillé divers clients institutionnels et privés dans l'évaluation d'entreprises. Ed est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia à Montréal avec une majeure en économie (1979). Ed a été auparavant comptable professionnel agréé (CPA) et a détenu une certification en production et en contrôle des stocks (CPIM).

À propos de Jean Forcione

La carrière de 35 ans de M. Forcione a été principalement consacrée à l'industrie des soins de santé, couvrant les produits pharmaceutiques sur ordonnance, les soins de santé grand public, les diagnostics et les dispositifs médicaux.

Jean a occupé des postes de cadre supérieur et a siégé sur des conseils d'administration dans des organisations privées et publiques, notamment Aventis, Pharmacia, Pfizer, Johnson & Johnson, Phadia, Thermo Fisher Scientific, BBI Group et Orion Biotechnologies.

L'orientation et l'expertise de Jean tournent autour de la gestion d'entreprises, de la commercialisation incluant les activités de fusions et acquisitions. Géographiquement, il a travaillé et a été responsable d'entreprises à travers le monde. Au cours des 14 dernières années, il s'est concentré sur des entreprises soutenues par des fonds d'investissement privés, d'abord en tant qu'investisseur et dirigeant et au cours des 8 dernières années en tant qu'investisseur, administrateur non exécutif et président. Au cours de cette période, Jean a été étroitement impliqué avec des sorties totalisant 2,9 milliards d'euros. M. Forcione a fait ses preuves dans la création d'équipes de haute performance et la création de valeur exceptionnelle pour les actionnaires.

Octroi d'Options

La société annonce que le Conseil d'administration a approuvé l'octroi de 775,000 options d'achat d'actions (les « Options ») à des administrateurs et des consultants. De ces options, 250,000 ont été octroyés à des administrateurs. Ces options sont exerçables (« acquises ») au prix de 0,20 $ à compter de leur date d'attribution, pour une période de 10 ans à compter de la date d'attribution.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques.

Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv: GSD) ainsi que sur la bourse de croissance OTCQB (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature «?prospective?» puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique «?Facteurs de risque?». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

