Desjardins Groupe d'assurances générales publie sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité





LÉVIS, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG) a publié sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2022. Celle-ci souligne les initiatives de l'organisation pour favoriser le bien-être économique, environnemental et social de ses clients, de ses employés et de la collectivité en 2022.

Faits saillants de 2022

- En 2022, le Mouvement Desjardins a engagé 115 M$ en dons de bienfaisance, en commandites, en partenariats philanthropiques et en bourses d'études. De ce montant, 6 048 979 $ ont été octroyés directement par DGAG. Banques alimentaires Canada - Ensemble, Desjardins Assurances et son réseau d'agents en Alberta , en Ontario et au Nouveau-Brunswick ont fait don de plus de 545 000 $ à Banques alimentaires Canada et à 97 autres banques alimentaires locales à travers le pays.

- DGAG, avec ses partenaires en sécurité routière Parachute, la Fondation de recherche sur les blessures de la route, arrive alive DRIVE SOBER et Opération Nez rouge, contribue à sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux questions de sécurité routière. Cela inclut les dangers de la distraction au volant et de la conduite avec les facultés affaiblies, les nouvelles technologies de sécurité des véhicules et les comportements liés à la conduite. Nous appuyons également des initiatives de sécurité routière, comme la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant de Parachute, pour réduire le nombre de collisions et prévenir les blessures et les décès sur nos routes. Programme Better Things Moments - En 2022, les agents de Desjardins Assurances ont créé plus de 800 événements « Better Things Moments » en distribuant café, fleurs et dons aux travailleurs de première ligne, aux établissements de soins de longue durée et aux employés de banques alimentaires.

Pour en savoir plus sur ces initiatives et en découvrir d'autres, consultez la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de DGAG : https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-declaration-responsabilite-publique-2022-e.pdf?resVer=1683742641000. DGAG et ses filiales font partie du Mouvement Desjardins, et les initiatives de DGAG s'inscrivent dans le cadre du Rapport de responsabilité sociale et coopérative du Mouvement Desjardins.

À propos de Desjardins Groupe d'assurances générales

Fondé en 1944, DGAG est une composante du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière au Canada. Par l'intermédiaire de ses filiales, DGAG offre une gamme de produits d'assurance de dommages et de services complémentaires partout au Canada. Nous sommes également présents sur le marché des marques blanches. Nos produits sont distribués par plusieurs centres de contact avec la clientèle, par notre réseau d'agents exclusifs, par des agents en assurance de dommages dans le réseau des caisses Desjardins du Québec ainsi que sur notre site Web et dans notre application mobile.

12 mai 2023 à 08:00

