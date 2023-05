Coway annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2023





SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « Best Life Solution Company », a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023.

« Coway a maintenu un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation stables tout au long du premier trimestre », a déclaré Soon Tae Kim, directeur financier de Coway. « Malgré les défis posés par une récession économique mondiale, nous demeurons déterminés à atteindre une croissance stable grâce à l'expansion de la part de marché sur le marché mondial, au lancement de produits novateurs et aux efforts de marketing stratégique. »

Voici les résultats de Coway :

- Chiffre d'affaires du premier trimestre : 948,3 milliards de KRW (+2,2 % en glissement annuel)

- Bénéfice d'exploitation du premier trimestre : 175,6 milliards de KRW (+1,7 % en glissement annuel)

* Les chiffres déclarés sont extraits de la situation financière consolidée K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Le chiffre d'affaires des ventes d'appareils électroménagers domestiques a atteint 580,4 milliards de KRW (+3,7 % en glissement annuel) principalement grâce à de nouveaux produits populaires tels que les purificateurs d'eau et la gamme BEREX (Bed & Relax), le Smart Mattress (matelas intelligent) en tête de liste.

Le chiffre d'affaires total des filiales à l'étranger au premier trimestre a atteint 336,4 milliards de KRW, soit une hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Plus particulièrement, les principales filiales à l'origine de la croissance, en Malaisie et en Thaïlande, ont affiché une croissance significative de leur chiffre d'affaires. En effet, la filiale de la Malaisie a atteint un CA de 268,2 milliards de KRW (+2,1 % sur 12 mois) et celle de la Thaïlande, 21,9 milliards de KRW (+29,8 % sur 12 mois).

Pour plus de détails sur les performances financières de Coway, veuillez consulter la page Relations avec les investisseurs du site de l'entreprise.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074730/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/4030899/Logo_Logo.jpg

12 mai 2023 à 04:00

