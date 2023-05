ADC Therapeutics annonce que les derniers résultats de son essai LOTIS-2 seront présentés au Congrès hybride 2023 de l'European Hematology Association





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé aujourd'hui que les derniers résultats de l'essai LOTIS-2, essai clinique pivot de phase 2 portant sur le ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) utilisé chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant/réfractaire, seraient présentés au Congrès hybride 2023 de l'European Hematology Association (EHA2023), qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 8 au 11 juin 2023.

« Nous sommes encouragés par les derniers développements de notre essai pivot LOTIS-2, qui apportent de nouvelles preuves du contrôle à long terme de la maladie par le ZYNLONTA chez des patients lourdement prétraités atteints de LDGCB », a déclaré Mohamed Zaki, MD, PhD, médecin-chef d'ADC Therapeutics. « Le ZYNLONTA a une activité antitumorale significative en tant qu'agent unique, et il produit des réponses durables avec un profil d'innocuité acceptable. Nous sommes impatients de partager nos nouvelles données avec la communauté de l'hématologie au Congrès EHA2023. »

Détails du poster de présentation d'ADC Therapeutics :

Réponses à long terme obtenues avec le loncastuximab tésirine : Résultats mis à jour de l'essai LOTIS-2, étude pivot de phase 2 réalisée auprès de patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B de type récidivant/réfractaire

Session : Lymphome non hodgkinien agressif ?

Date et heure de la session clinique : vendredi 9 juin 2023, de 18 h à 19 h, heure d'été d'Europe centrale // de 12 h à 13 h, heure avancée de l'Est

Lieu : Zone réservée aux posters de présentation

Horaires du lieu : la zone réservée aux posters de présentation ouvre à partir de 9 h, heure d'été d'Europe centrale

Auteur présentateur : Paolo F. Caimi, MD, Cleveland Clinic Taussig Cancer Center, Cleveland, Ohio, États-Unis

Code du résumé : P1132

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La Food and Drug Administration américaine (FDA) a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B de type récidivant ou réfractaire à la suite d'au moins deux lignes de traitement systémique, y compris le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) non spécifié, le LDGCB issu d'un lymphome de bas grade et le lymphome à grandes cellules B de haut grade. L'essai a recruté un large éventail de patients lourdement prétraités (en moyenne trois lignes de traitement antérieures) présentant des maladies difficiles à traiter, y compris des patients n'ayant pas répondu au traitement de première intention, des patients réfractaires à toutes les lignes de traitement antérieures, des patients avec événement génétique de type double hit/triple hit, ainsi que des patients ayant reçu une greffe de cellules souches et fait l'objet d'un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA dans le cadre d'une approbation accélérée basée sur le taux de réponse globale, et le maintien de l'approbation pour cette indication pourra être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans le cadre d'un essai de confirmation. Veuillez consulter les informations posologiques complètes, y compris les informations importantes d'innocuité relatives au ZYNLONTA à l'adresse www.ZYNLONTA.com.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société en phase commerciale leader mondial et pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicament (CAM). La société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive afin de transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics a reçu une autorisation accélérée de mise sur le marché de la FDA et une autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents et pour des lignes de traitement plus précoces. En plus du ZYNLONTA, ADC Therapeutics possède plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

Basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, ADC Therapeutics est également présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples renseignements, visitez https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux décrits. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : les avantages, le cas échéant, des données cliniques mises à jour issues de l'étude LOTIS-2 portant sur le ZYNLONTA®, qui seront présentées au Congrès EHA 2023 ; le succès de la stratégie d'entreprise mise à jour de la Société, y compris en termes d'efficacité opérationnelle, de déploiement du capital et de hiérarchisation du portefeuille ; la capacité de la Société à réaliser ses prévisions en termes de ventes nettes de produit pour le ZYNLONTA® en 2023, et à diminuer ses dépenses d'exploitation totales pour 2023 et 2024, la marge de manoeuvre prévue jusqu'à la mi-2025, l'efficacité de la nouvelle stratégie commerciale de mise sur le marché, ainsi que la capacité de la Société à continuer de commercialiser le ZYNLONTA® aux États-Unis, et les revenus futurs de celui-ci ; la capacité de Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®) à commercialiser avec succès le ZYNLONTA® dans l'Espace économique européen et l'acceptation par le marché, la couverture de remboursement adéquate et les revenus futurs de celui-ci ; la capacité de nos partenaires stratégiques, y compris Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et Overland Pharmaceuticals, à obtenir les approbations réglementaires pour le ZYNLONTA® dans des juridictions étrangères, ainsi que le calendrier et le montant des revenus et paiements futurs qui nous seront versés dans le cadre de ces partenariats ; la capacité de la Société à commercialiser ses produits dans le respect des lois et des réglementations applicables ; les attentes de la Société concernant l'impact de la loi « Infrastructure Investment and Jobs Act » ; le calendrier et les résultats des projets de recherche ou des essais cliniques de la Société ou de ses partenaires, y compris LOTIS 5, 7 et 9, ADCT 901, 601 et 602, ainsi que le calendrier et les résultats des soumissions réglementaires et des actions de la FDA ou d'autres organismes de réglementation concernant les produits ou produits candidats de la Société ; les revenus et les dépenses projetés ; l'endettement de la Société, y compris pour Healthcare Royalty Management, et les installations de Blue Owl et d'Oaktree, ainsi que les restrictions imposées aux activités de la Société par cet endettement, la capacité de rembourser cet endettement et les liquidités importantes nécessaires pour faire face à cet endettement ; la capacité de la Société à obtenir des ressources financières et autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales ; ainsi que toutes autres déclarations concernant des questions ne constituant pas des faits historiques et impliquant des prédictions. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, performances, réalisations ou perspectives réels et les résultats, performances, réalisations ou perspectives futurs exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations prospectives. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « continuer » ou « apparaître », l'emploi du futur et du conditionnel, ou la forme négative de ces termes ou d'expressions similaires, sachant toutefois que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels termes d'identification. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives sont contenues dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F, ainsi que dans les autres rapports et dépôts périodiques de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société avise les investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent document. La Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances qui surviendraient après la date du présent communiqué de presse, sauf dans les cas où cela serait exigé par la loi.

