Q4 Inc. et Novisto s'associent pour mettre en oeuvre une communication et une gestion des données ESG de nouvelle génération





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « l'entreprise »), la plateforme de premier plan d'accès aux marchés des capitaux, et Novisto, une importante entreprise logicielle de gestion de données ESG, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à permettre aux entreprises d'élaborer leur récit ESG et de le diffuser grâce à la plateforme innovante de Q4.

Ce partenariat permettra aux clients de Q4 d'accéder à la solution logicielle de gestion des données ESG novatrice de Novisto afin d'améliorer leurs rapports de durabilité, ce qui se traduira par un processus simplifié et une communication plus efficace.

« Nous sommes fiers de nous associer à Novisto pour rationaliser le parcours de gestion de la durabilité de nos clients grâce à une plateforme logicielle de gestion des données ESG à la pointe de la technologie », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « La plateforme Novisto vient compléter directement l'offre existante de Q4, conçue pour aider les sociétés à communiquer leur récit ESG à l'ensemble de leurs parties prenantes sur des sites web et lors d'événements virtuels. Notre partenariat avec Novisto permettra à nos clients de faire progresser leurs mesures ESG et d'intégrer le développement durable à leur stratégie d'entreprise. »

Q4 propose une suite en constante expansion de solutions de communication ESG, notamment des sites web ESG qui uniformisent la communication numérique et qui simplifient la manière dont les investisseurs interagissent avec les récits d'entreprise, ainsi que des événements ESG virtuels destinés aux investisseurs qui allient interactivité, streaming et technologie événementielle à la pointe du secteur afin de mettre en place une journée virtuelle des investisseurs axée sur la transmission de messages ESG. Ayant accès à la plateforme de gestion de données ESG de Novisto, les clients de Q4 seront mieux armés pour répondre aux exigences réglementaires du marché.

« Nous sommes ravis de nous associer à Q4 pour aider leurs clients à renforcer leur communication et leurs performances ESG », a déclaré Charles Assaf, PDG de Novisto. « Nos solutions respectives sont idéalement positionnées pour fournir des communications et des données de très haut niveau, éléments essentiels de tout programme ESG se voulant efficace. »

À propos de Novisto

Novisto contribue à la durabilité de l'économie, de l'environnement et de la société en permettant aux entreprises de prendre de meilleures décisions et de mettre en oeuvre une meilleure communication grâce à son logiciel de gestion de données ESG. Fondée à Montréal en 2019, Novisto crée le progiciel de gestion intégré ESG et donne la possibilité aux entreprises d'adopter une approche axée sur les données afin de mieux gérer les questions liées au développement durable et de mieux communiquer à ce sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.novisto.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la plus importante plateforme d'accès aux marchés des capitaux. Elle transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et interagir efficacement les uns avec les autres.

La plateforme de Q4 facilite les interactions sur les marchés de capitaux grâce à des produits pour sites Internet destinés aux relations avec les investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses de l'engagement, une gestion des relations client pour les relations avec les investisseurs, des analyses des actionnaires et des marchés, de la veille et des outils ESG.

La plateforme de Q4 est la seule plateforme holistique pour les marchés de capitaux qui favorise les relations de manière numérique, analyse l'impact et cible le bon engagement pour aider les sociétés publiques à travailler plus rapidement et de façon plus intelligente.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Le siège de Q4 se trouve à Toronto et la société possède des bureaux à New York et Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.q4inc.com.

11 mai 2023 à 15:55

