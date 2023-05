Lauréat.e.s nationaux.ales du défi d'innovation jeunesse Ingénieux+





OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH), en partenariat avec JA Canada, a le plaisir d'annoncer les lauréat.e.s nationaux.ales 2023 du défi d'innovation Ingénieux+. Ce défi offre aux jeunes innovateurs.trices de 14 à 18 ans l'occasion de mettre en valeur leur créativité et leurs compétences en résolution de problèmes pour trouver des solutions novatrices à des problèmes mondiaux actuels. Grâce à l'appui apporté par un écosystème de champions et championnes de l'innovation, les jeunes ont la chance de remporter des prix régionaux et nationaux en argent ainsi que des possibilités de mentorat.

Les lauréat.e.s nationaux.ales seront célébré.e.s le 18 mai, durant la Semaine de l'innovation canadienne (#SIC23), qui se déroulera du 15 au 19 mai; une cérémonie de remise de prix se tiendra au Centre national des Arts pour l'occasion. Ces lauréat.e.s recevront 10 000 $ ainsi que des possibilités de mentorat afin de porter leurs innovations à l'étape suivante.

Félicitations aux lauréat.e.s nationaux.ales d'Ingénieux+ :

Dans la catégorie « Technologies et entrepreneuriat » : Elijah Cosby , pour l'U-VAD, un dispositif d'assistance visuelle par ultrasons qui aide les personnes atteintes d'une déficience visuelle grave à se déplacer aisément dans leur environnement.

Dans la catégorie « Équité et inclusion » : Thivya Jeyapalan, pour le programme musical « The Key of Sight ». Destiné aux personnes handicapées et vulnérables, il crée des programmes musicaux spécialisés pour elles.

Dans la catégorie « Santé et bien-être » : Aaron Zhao , pour l'ExoTremor, un exosquelette à faible coût, imprimé en 3D, qui élimine le tremblement des mains chez les personnes atteintes de troubles du mouvement.

Dans la catégorie « Engagement communautaire et civique » : Allan Guo , pour Inspo, une application qui offre un soutien social aux soignant.e.s.

Dans la catégorie « Changement climatique et environnement » : Errita Xu, pour ses produits de déglaçage d'origine agricole, une alternative écologique aux sels de déglaçage traditionnels.

Plus tôt ce mois-ci, les 57 lauréat.e.s régionaux.ales ont également été annoncé.e.s et célébré.e.s lors d'une cérémonie virtuelle. Chacun.e s'est vu offrir un prix de 1 000 $ et des possibilités de mentorat. Ces jeunes innovateurs.trices font une différence dans leurs communautés et au-delà, et nous sommes ravi.e.s de célébrer leurs réalisations!

« Au nom de toutes les personnes qui ont soutenu Ingénieux+, nous tenons à féliciter tou.te.s les gagnant.e.s nationaux.ales et régionaux.ales », a déclaré Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « La FRH s'est engagée à mettre en lumière et à célébrer les réussites canadiennes en matière d'innovation et à inspirer la prochaine génération de rêveurs.euses et de faiseurs.euses. Mais les histoires seules ne suffisent pas. Elles doivent être associées à des ressources financières réelles et donner accès aux bons outils et au mentorat, et ce, dès le plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Ingénieux+ et c'est aussi pourquoi nous sommes si heureux.euses de célébrer et de soutenir ce premier groupe de jeunes innovateurs.trices extraordinaires. »

Pour en savoir plus sur les lauréat.e.s nationaux.ales et leurs innovations, rendez-vous sur notre site Web, à ingenieuxplus.ca.

À propos de la Semaine de l'innovation Canadienne

Créée par la Fondation Rideau Hall, la Semaine de l'innovation canadienne (#SIC23) est une célébration de cinq jours qui reconnaît et encourage l'ingéniosité dans tous les secteurs. Les organisations de tout le pays partagent les histoires d'innovateurs.trices canadien.ne.s inspirant.e.s et les innovations qui changent le monde, une idée à la fois.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Pour en savoir plus, visiter : rhf-frh.ca/fr.

