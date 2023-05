iA Groupe financier annonce les résultats des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle





QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer que les candidats désignés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 14 mars 2023 (« circulaire ») ont été élus aux postes d'administrateurs de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et que les candidats désignés dans le document d'information pour les porteurs de polices avec participation du 14 mars 2023 (« document d'information ») ont été élus aux postes d'administrateurs de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »).

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le 10 mai 2023.

Pour iA Société financière :

1- Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant les porteurs d'actions ordinaires énumérés dans la circulaire a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 77 086 585 99,91 72 663 0,09 Benoit Daignault 77 108 817 99,93 50 431 0,07 Nicolas Darveau-Garneau 74 046 072 95,97 3 113 176 4,03 Emma K. Griffin 76 136 334 98,67 1 022 914 1,33 Ginette Maillé 76 333 399 98,93 825 723 1,07 Jacques Martin 74 673 961 96,78 2 485 287 3,22 Monique Mercier 76 105 880 98,63 1 053 368 1,37 Danielle G. Morin 74 256 799 96,24 2 902 449 3,76 Marc Poulin 76 128 478 98,66 1 030 644 1,34 Suzanne Rancourt 75 438 951 97,77 1 720 297 2,23 Denis Ricard 77 099 226 99,92 60 022 0,08 Ouma Sananikone 76 506 315 99,15 652 933 0,85 Rebecca Schechter 76 130 905 98,67 1 028 343 1,33 Ludwig W. Willisch 77 079 096 99,90 80 152 0,10



2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 63 162 244 81,83 14 025 297 18,17



3- Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de iA Société financière concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 70 373 637 91,20 6 788 933 8,80



4- Proposition d'actionnaires n° 1

La proposition d'actionnaires n° 1 - Diminution du nombre de conseils d'administration de sociétés publiques sur lesquels peuvent siéger un administrateur de iA Société financière a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 3 337 865 4,33 73 824 647 95,67



5- Proposition d'actionnaires n° 2

La proposition d'actionnaires n° 2 - Diminution du délai maximal pour le versement du montant minimal de 420 000,00 $ en actions dans le capital-actions d'iA Société financière a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 419 352 0,54 76 743 200 99,46



6- Proposition d'actionnaires n° 3

La proposition d'actionnaires n° 3 - Vote consultatif sur les politiques environnementales a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 17 328 502 22,46 59 828 748 77,54

Pour iA Assurance :

1- Élection d'administrateurs par l'unique porteur d'actions ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant l'unique porteur d'actions ordinaires énumérés dans le document d'information a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 113 575 222 100 0 0 Nicolas Darveau-Garneau 113 575 222 100 0 0 Emma K. Griffin 113 575 222 100 0 0 Jacques Martin 113 575 222 100 0 0 Danielle G. Morin 113 575 222 100 0 0 Denis Ricard 113 575 222 100 0 0 Ouma Sananikone 113 575 222 100 0 0 Rebecca Schechter 113 575 222 100 0 0



2- Élection d'administrateurs par les porteurs de polices avec participation

Chacun des candidats suivants aux postes d'administrateurs représentant les porteurs de polices avec participation énumérés dans le document d'information a été élu.

Name of Nominee Votes For % Votes Withheld % Benoit Daignault 271 90,64 28 9,36 Ginette Maillé 275 92,28 23 7,72 Monique Mercier 274 91,95 24 8,05 Suzanne Rancourt 274 91,64 25 8,36 Marc Poulin 273 91,30 26 8,70



3- Nomination de l'auditeur externe par l'unique porteur d'actions ordinaires

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de iA Assurance.

Votes pour % Abstentions % 113 575 222 100 0 0



Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedar.com.

