Liminal BioSciences annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2023





Les programmes sur les antagonistes du GPR84 et du OXER1 sont en voie d'atteindre les jalons fixés pour 2023

Clôture le 31 mars 2023 avec un peu plus de 26,9 millions de dollars canadiens de liquidités, ce qui devrait lui permettre de disposer de liquidités jusqu'au début de l'année 2024

Perte nette des activités poursuivies de 7,4 millions de dollars canadiens au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à 11,1 millions de dollars canadiens au cours du premier trimestre 2022

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou « la Société »), une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles thérapies distinctives à base de petites molécules pour les maladies métaboliques, inflammatoires et fibrotiques, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.

« Tout en restant concentrés sur les travaux de validation des demandes d'essais cliniques pour notre programme sur les antagonistes du GPR84, nous développons le LMNL6511 en vue de lancer un essai clinique de phase 1 au cours du deuxième semestre de 2023, dans le but de trouver un indicateur précoce de l'activité biologique d'ici la fin de l'essai clinique, a déclaré Bruce Pritchard, PDG de Liminal BioSciences. En outre, nous analysons les données nécessaires à la sélection du candidat principal de notre programme de développement d'antagonistes d'OXER1 au premier semestre 2023. »

Résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2023

Tous les chiffres présentés dans cette section sont en dollars canadiens.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 26,9 millions de dollars au 31 mars 2023 tandis que notre fonds de roulement, c'est-à-dire les actifs courants nets des passifs courants, s'élevait à 25 millions de dollars.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 4,2 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, contre 4,4 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. La baisse de 0,2 million de dollars des dépenses en R?D au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à la période correspondante en 2022, était principalement attribuable à une diminution de 0,4 million de dollars des paiements initiaux liés à une entente de flux de redevances, à une diminution de 0,4 million de dollars des frais de personnel, à une diminution de 0,2 million de dollars des honoraires professionnels, et une diminution de 0,2 million de dollars des dépenses liées aux essais cliniques, compensée par une augmentation de 1 million de dollars des dépenses liées aux études précliniques associées à l'avancement de nos programmes sur les antagonistes du GPR84 et d'OXER1.

Les frais d'administration se sont élevés à 3,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2023 contre 4,7 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. La diminution de 1,1 million de dollars des dépenses d'administration au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à la période correspondante de 2022, était principalement attribuable à une diminution de 0,7 million de dollars des frais de personnel, reflétant une diminution de notre effectif et une diminution de 0,5 million de dollars des primes d'assurance des administrateurs et dirigeants.

La perte nette des activités poursuivies, nette d'impôts, a été de 7,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, contre 11,2 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. Cette diminution de 3,6 millions de dollars était principalement attribuable à une réduction de 1,6 million de dollars des coûts financiers, à une diminution de 1,1 million de dollars des frais d'administration et à des réductions supplémentaires de 0,2 million de dollars des dépenses en R-D, alors que nous continuons de rationaliser les activités et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le revenu total des activités abandonnées a augmenté de 0,1 million de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à la période correspondante de 2022. Cette augmentation était principalement attribuable à une dépense de rajustement de l'indemnisation de 0,6 million de dollars imputée à la perte sur la vente d'activités abandonnées au cours du premier trimestre de 2022, relativement à une demande de crédit d'impôt recherche et développement soumise pour une ancienne filiale. Cette augmentation a été partiellement compensée par une diminution de 0,1 million de dollars du bénéfice net provenant des activités abandonnées, attribuable aux changements dans les hypothèses sous-jacentes utilisées pour évaluer la provision relative à une organisation de fabrication et de développement en sous-traitance.

La perte nette s'est élevée à 7,4 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, contre un revenu de 11,2 millions de dollars au premier trimestre 2022.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives qui modulent les voies des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). La société conçoit de nouvelles petites molécules thérapeutiques candidates exclusives dans l'intention de développer les meilleurs/premiers produits thérapeutiques de leur catégorie pour le traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et fibrotiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant sa plateforme intégrée de découverte de médicaments, son expertise en chimie médicinale et sa compréhension approfondie de la biologie des RCPG. Le pipeline de la société est actuellement composé de trois programmes. Le candidat sélectionné pour le développement clinique, LMNL6511, un antagoniste sélectif du récepteur GPR84, devrait commencer un essai clinique de phase 1 au second semestre 2023. La société développe également des antagonistes potentiels de l'OXER1 et des agonistes du GPR40, tous deux au stade préclinique. En plus de ces programmes, la société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, aux stratégies et aux activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, les éléments suivants l'avancement des candidats ou des programmes de développement de Liminal BioSciences, y compris le calendrier et les résultats du développement potentiel des programmes de R&D de la société, tels que le développement du LMNL6511 et nos programmes de découverte de l'agoniste GPR40 et de l'antagoniste OXER1 ; le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques, y compris le début prévu d'un essai clinique de phase 1 du LMNL6511 au cours du second semestre 2023 ; les domaines thérapeutiques potentiels envisagés, y compris les maladies à médiation éosinophile et le DT2 ; le potentiel de nos programmes de développement à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits ; notre capacité à ajouter de nouvelles opportunités de développement à notre portefeuille ; notre capacité à continuer à nous conformer à la règle de cotation du Nasdaq 5450(a)(1) pour rester cotés sur le Nasdaq Capital Market ; notre trésorerie prévue et notre capacité à rechercher activement et à conclure des opportunités de monétisation d'actifs non essentiels ou d'opportunités commerciales en rapport avec nos actifs. Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, on peut citer, sans s'y limiter, les risques associés aux éléments suivants : la capacité de la société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, le cas échéant ; l'impact de la pandémie de COVID-19 et d'autres tensions géopolitiques sur la main-d'oeuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les opportunités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et dans les délais des essais précliniques et cliniques ; la capacité de la société à tirer parti d'opportunités de financement et d'investissement ; la capacité à tirer parti d'opportunités de financement ou d'opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes généralement associées à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes, notre capacité à nous conformer aux règles d'admission à la cote du Nasdaq et à rester cotés sur le Nasdaq Capital Market et l'évolution générale des conditions économiques, y compris à la suite d'une augmentation de l'inflation, de faillites bancaires et d'une hausse des taux d'intérêt. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal BioSciences peut effectuer de temps à autre. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières en vigueur.

Contact pour les entreprises : Shrinal Inamdar, directrice associée, relations et communications avec les investisseurs, [email protected], +1 450.781.0115 ; Contact pour les médias : Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

11 mai 2023 à 12:09

