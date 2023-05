NON à la privatisation de la STM





Manifestation du Syndicat du transport de Montréal (CSN)

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - « Faire appel à des entreprises privées alors qu'on a toutes les ressources pour effectuer le travail à l'interne à moindres coûts, ça n'a aucun sens. » C'est le message que sont venus livrer les travailleuses et les travailleurs, membres du Syndicat de transport de Montréal (CSN), affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui manifestent ce midi devant les ateliers de la Société de transport de Montréal (STM).

Les employé-es présents, tous métiers confondus, dénoncent le recours fréquent à la sous-traitance et le gaspillage de fonds publics généré dernièrement par la privatisation de divers travaux d'entretien de la STM. « En plus de contrevenir à la convention collective, les jobs donnés à l'externe coûtent deux à trois fois plus chers que lorsqu'on les fait à l'interne. C'est tout simplement aberrant de jeter de l'argent par les fenêtres comme ça! », lance Simon-Pierre Robillard, porte-parole du Syndicat du transport de Montréal (CSN).

Le syndicat a constaté, au cours des deux dernières années, une augmentation marquée des contrats donnés à plusieurs entreprises privées pour réaliser des travaux qui ont toujours été faits par les employé-es de la STM, notamment le reconditionnement des étriers, la réparation des transmissions et l'inspection et la réparation des véhicules de service.

En mars et en avril dernier, des représentants syndicaux se sont présentés aux séances du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal et au conseil municipal de la Ville de Montréal afin de questionner les membres du CA et les élu-es sur l'enjeu de la privatisation de la STM et du gaspillage occasionné par celle-ci. « À chaque fois, on nous a répondu qu'on n'était pas au bon forum, que c'était une question de relations de travail. Quand il s'agit de la gestion d'un budget annuel de près de 2 milliards qui provient des poches des citoyennes et des citoyens, nous on pense que c'est d'intérêt public », ajoute M. Robillard

Pour la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN), cette tendance lourde à la sous-traitance à la STM est très préoccupante. « On parle ici d'un exemple flagrant de mauvaise gestion. On est en droit de s'attendre à mieux de la STM, surtout venant d'une organisation qui a annoncé, en novembre dernier, un déficit de 78 millions de dollars. Pour le bénéfice des employé-es et de l'ensemble de la population, la sous-traitance doit cesser », conclut Simon-Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la FEESP-CSN.

À propos??

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), regroupe plus de 2500 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens, et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.??

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

11 mai 2023 à 11:15

