Sunwing et la gamme Inclusive Collection de Hyatt offrent le bonheur des vacances cet été avec la chance de gagner des escapades tout compris au Mexique

MONTRÉAL, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours du mois de mai, les clients pourront faire de leurs rêves de vacances une réalité avec la gamme Inclusive Collection de Hyatt dans des destinations époustouflantes prisées depuis des années, de Cancún à Punta Cana, en passant par Montego Bay et ailleurs. Qu'il s'agisse de laisser cours à leur spontanéité ou de planifier leur future escapade tant attendue, les Canadiens peuvent courir la chance de gagner avec Sunwing, en plus de profiter d'incitatifs de réservation encore plus intéressants.



En plus de tarifs réduits d'une durée limitée sur des hôtels familiaux et réservés aux adultes dans des destinations tropicales populaires, les voyageurs qui achètent des forfaits vacances dans certaines propriétés Dreams Resorts & Spas et Secrets Resorts & Spas de la gamme Inclusive Collection de Hyatt d'ici le 31 mai 2023, pour des départs d'ici le 15 décembre 2023, seront automatiquement inscrits pour courir la chance de gagner une escapade tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Secrets Tulum Resort and Beach Club, au coeur de Tulum. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un seul bulletin de participation pendant la période du concours et doivent remplir un formulaire sur Sunwing.ca*. Cet hôtel de style bohème, qui reflète les joyaux naturels de Tulum, est l'endroit idéal où se détendre grâce à une gamme de commodités pour adultes qui contribuent à son ambiance sereine, notamment la rivière tranquille, la piscine inspirée d'une cénote, le luxueux spa et les expériences gastronomiques exclusives.

La gamme Inclusive Collection de Hyatt offre aux voyageurs canadiens des vacances Unlimited-Luxury® qui répondent à tous les besoins, avec des expériences immersives et exceptionnelles transformant les moments en souvenirs inoubliables. Avec Sunwing, les clients de tous âges peuvent faire l'expérience d'une hospitalité sans égale dans les propriétés Dreams Resorts & Spas et Secrets Resorts & Spas, des marques de première classe, où de somptueuses commodités, des repas sans réservation dans des restaurants gastronomiques, des catégories de chambres exclusives Preferred Club et d'autres touches attentionnées les attendent.

En plus des incitatifs passionnants de la gamme Inclusive Collection de Hyatt, les Canadiens profitent pendant tout le mois de nombreux avantages à valeur ajoutée lorsqu'ils voyagent avec Sunwing, y compris la franchise gratuite pour leur premier bagage enregistré, d'une valeur de 100 $ et plus aller-retour. La Promesse Sunwing comprend également le transport entre l'aéroport et l'hôtel*, ainsi que les plus bas prix en cas de modification et d'annulation grâce aux Plans de protection Sans souci de Sunwing.

Pour plus d'informations ou pour trouver votre bonheur dans une propriété de la gamme Inclusive Collection de Hyatt tout en profitant d'excellents tarifs et en courant la chance de gagner un séjour sous les tropiques, visitez le www.sunwing.ca ou communiquez avec un agent de voyages.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

