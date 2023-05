Goldstar Demande un Changement de Nom pour « GREEN MINING INNOVATION »





MONTRÉAL, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc. (« Goldstar » ou la « Société ») (TSX-V : GDM) a conclu une convention d'achat et de vente (la « Convention ») pour l'acquisition de 8 claims (le « Projet IMV ») situés dans la région de la Montérégie, au sud de Québec. Les claims couvrent une superficie d'environ 481,05 hectares (4,81 km2).

L'Accord daté du 27 janvier 2023, prévoit ce qui suit :

Le nom de la Société serait changé pour Green Mining Innovation, le symbole commercial deviendrait GMI, et la Société adoptera une approche écologique, innovante et écologique au travail.

Dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance, la Société émettra 18 millions d'actions aux propriétaires actuels (les « propriétaires ») du projet IMV au prix réputé de 0,08 $ par action et versera en actions une commission d'intermédiaire de 5 % équivalant à 900 000 actions;

La Société procéderait à un financement sans intermédiaire de $500 000.00 argent comptant, composé de 8 333 333 d'unités au prix de $0,06 par unité. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription, chaque bon de souscription exercé permettant à son détenteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de $0,12 en tout temps jusqu'à deux ans après la clôture.

Les bons de souscription prévoient une clause d'accélération si les actions se négocient au-dessus d'un prix déterminé pendant plus de 20 jours consécutifs. En ce qui concerne les souscriptions provenant d'un intermédiaire qualifié, la Société peut payer en espèces une commission égale à 7 % du montant souscrit.

L'utilisation du produit du placement privé servira à couvrir les frais de transaction (frais de bourse, frais juridiques, frais de consultant en géologie) et les frais d'exploration engagés pour le projet IMV de la Société. Le placement privé ne sera pas une transaction entre parties liées et les propriétaires ne participeront pas au placement.

Les propriétaires du projet IMV auront 3 représentants sur le conseil d'administration de la Société :

M. André Gagné, M. Jacques Tremblay et M. Daniel Routhier. À la clôture, M. Gagné deviendra président et PDG / CEO, et M. Tremblay COO, chef des opérations.

ANDRÉ GAGNÉ

M. Gagné a commencé sa carrière comme redresseur d'entreprises de tout acabit, dans différents secteurs d'affaires. Ses grandes qualités de gestionnaire et de négociateur sont basées sur une approche inclusive visant l'équilibre et le consensus entre les parties impliquées. En fin de négociation, il présente une stratégie de Marketing basée sur la stratégie de communication par PEB qui profitera à tous les intervenants de la négociation.

M. Gagné a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie minière mondiale, ayant occupé des postes de haute direction dans ce secteur. En tant que PDG / CEO de Komet Ressources Afrique de 2013 à 2019, il a dirigé les efforts de renforcement de la position stratégique de l'entreprise et la réouverture de la mine souterraine de Guiro au Burkina Faso. Avant de se joindre à Komet Ressources Afrique, M. Gagné était PDG / CEO de Robex Inc. de 2008 à 2013. Après avoir restructuré l'entreprise, il a aussi mis en marche le projet de mine de Nampala au Mali, qui produit à ce jour plus de 40,000 onces d'or par année.

C'est un homme d'affaires reconnu qui a, à ce jour, effectué plus de 20 financements de compagnies, d'une valeur totale dépassant les 44 millions de dollars « hard cash » sur les marchés boursiers. M. Gagné a étudié en Consommation à l'Université Laval à Québec.

JACQUES TREMBLAY

M. Tremblay est un ingénieur minier diplômé de l'Université Laval avec plus de 40 ans d'expérience dans le développement de projets et la gestion des opérations minières, dont 20 ans en Afrique de l'Ouest.

Jacques était plus récemment chez Solutions Mining en tant que consultant minier impliqué dans des projets au Burkina Faso, au Niger, en Guinée et au Mali. Auparavant, Jacques était COO pour KOMET Resources au Burkina Faso, COO pour ArcelorMittal Mining en Algérie, Project Manager-West Africa pour Dumas Contracting, Directeur Operations-Maintenance pour Norgold au Burkina Faso, Directeur Général de la mine souterraine de Kamoto pour Glencore au RDC.

DANIEL ROUTHIER

Depuis 30 ans, M. Daniel Routhier est propriétaire et directeur de DANPLEX Inc., qui compte 25 employés et se spécialise dans l'électricité de construction. Il a développé une vaste expertise entrepreneuriale dans ce domaine, couvrant divers aspects tels que la conception, l'installation et la maintenance de systèmes électriques, l'impact environnemental des installations, la fabrication d'équipements sur site et les réseaux de communication. .

L'entreprise a aussi beaucoup d'expérience dans le domaine des ressources minières, ayant travaillé pour des entreprises comme Rio Tinto, Agnico Eagle, Suncor, Osisko, Stornoway Diamonds, Arcelor Mittal, ainsi que pour Hydro-Québec à la Baie-James et dans le Nord du Québec.

M. Jacques Marchand, ingénieur-conseil en géologie, a préparé un mémoire géologique sur les huit concessions minières du projet IMV.

document du 8 mars

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf

document du 18 mars

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en_4.4.23.pdf

Un rapport géologique sur les environs disponible auprès du SIGEOM peut également être consulté ci-dessous.

document du 5 avril 2013

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf

Un prêt sans intérêt de 328 000 $ consenti par un actionnaire de la Société serait converti en actions (et non en parts) le prix de l'action sera déterminé après la reprise des opérations boursières. Étant donné que cette opération est une opération entre parties liées en vertu de l'Instrument multilatéral 61-101 ? Protection des porteurs de titres minoritaires dans le cadre d'opérations spéciales ? (« MI 61-101 ») la Société se fondera sur les exemptions aux exigences d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires de l'Instruction de gestion 61-101.

La Société a également l'intention de poursuivre les travaux d'exploration sur d'autres propriétés : Fortune (Gaspésie), Panache North (Windfall Lake) et Prince (Terre-Neuve).

La clôture est soumise à l'approbation réglementaire.

On s'attend à ce que la reprise des opérations aie lieu le ou vers le 15 mai 2023.









Pour tout renseignement complémentaire, contacter:

David Crevier

Président du C.A.

Téléphone : 514 949-6820

[email protected]

André Gagné

PDG de Green Mining Innovation

Téléphone : 581-983-6815

[email protected]

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de cette diffusion. Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles qui sont assujetties aux risques et aux incertitudes. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison des facteurs dont il a été question dans la section de l'analyse et de l'analyse de la direction de nos états financiers annuels provisoires et les plus récents ou d'autres rapports et dépôts à la Bourse de croissance TSX et aux règlements canadiens applicables en valeurs mobilières. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les relevés prospectifs, sauf si les lois applicables l'exigent.

11 mai 2023 à 07:30

