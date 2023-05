La CORPIQ trace la voie du changement lors d'un événement rassembleur sur l'avenir du secteur locatif





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - C'est dans le cadre d'un événement rassemblant des experts d'horizon divers que le rapport Aviseo sur le secteur locatif fut dévoilé et présenté par ses auteurs, les économistes Jean-Pierre Lessard et Andrée-Ann Gosselin devant une salle réunissant des participants de tout le secteur habitation.

Animé de façon magistrale par la réputée Marie-Claude Lavallée, l'événement a donné la parole à d'anciens ministres tels que Rémy Trudel, Jean-Marc Fournier ainsi qu'à Line Beauchamp qui ont réagi à la situation de pénurie de logements. Claude Foster, président de la Société d'Habitation du Québec, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président du comité Habitation de la CMM, Julie Favreau de Fi3, spécialiste de l'habitation et notamment des questions ESG, Maxime Rodrigue, président de l'APCHQ ainsi que l'éminent professeur Mario Polèse de l'INRS complétaient les panels. Tous s'entendent pour dire que le rapport Aviseo constitue une base de faits solide pour permettre aux décideurs de passer à l'action, du moins à prendre les orientations pour sortir le plus rapidement de cette crise du logement. Line Beauchamps a salué le travail effectué tout en insistant sur l'importance de la dimension écologique lors de la construction des nouvelles unités d'habitation ou lors de rénovations. En ce sens, Aviseo recommande de multiplier les efforts pour augmenter l'offre, et évalue à au moins 130 000 logements à être construit au cours des 10 prochaines années. C'est pourquoi plusieurs panélistes ont parlé d'une opportunité pour le Québec de faire des choix qui impliquent des considérations environnementales et sociales.

Parmi les participants, plusieurs têtes d'affiche du milieu communautaire et social ont apprécié le caractère rassembleur de l'événement, et c'est sans équivoque que la CORPIQ a réussi à démontrer son appui envers le logement social et communautaire comme une des clés importantes pour sortir de la crise actuelle. Cela a aussi démontré qu'il est indispensable d'être capable de rassembler l'ensemble des acteurs pour arriver à l'objectif, mais aussi pour s'assurer d'avoir une réponse multiple à une situation complexe. Ainsi, Jean-Marc Fournier et Rémy Trudel, tous deux anciens ministres de l'Habitation, ont rappelé les défis du monde municipal autour de la construction. Il a été question de la nécessité de permettre aux municipalités d'avoir les fonds nécessaires pour détenir les infrastructures permettant d'accueillir des unités et de la difficulté de le faire avec la présente fiscalité. Il est par ailleurs soulevé que les choix des municipalités d'aller vers une augmentation des redevances de développement pour combler les manques financiers s'inscrivent directement contre l'objectif de multiplier les constructions.

Conférence surprenante du fondateur de la Régie du Logement

Un des invités marquants fut Claude Chapdelaine, celui-là même qui a mis les bases qui ont conduit à la création de la Régie du logement, dont il est devenu le premier président par la suite. Il a brossé un portrait des mécanismes de hausses de loyers et a parlé de la nécessité d'augmenter le rendement sur les travaux de rénovation qui selon lui est une des sources importantes des difficultés rencontrées par le secteur locatif. Il a rappelé les intentions de départ de la Régie qui avait pour objectifs d'inciter la rénovation et la détention à long terme et qu'en ce sens des ajustements sont nécessaires.

Conférence de Luc Godbout

Luc Godbout a permis aux participants de se forger un avis loin des clichés sur l'état réel des finances des ménages québécois. Appuyé par des graphiques convaincants, il a présenté les impacts de l'inflation sur les ménages québécois, en tenant en compte l'indexation des revenus pour 14 profils types. Il en ressort un portrait plutôt encourageant du pouvoir d'achat des Québécois, mais des préoccupations pour les personnes âgées qui n'ont pas accès aux hausses de revenus tel que c'est le cas pour la population active.

Objectif atteint

C'était aussi la mission de l'événement : être capable de rassembler dans la même salle à la fois les constructeurs, les gestionnaires privés et publics, les développeurs privés et d'économie sociale et différents paliers de gouvernement à la fois pour démontrer qu'il était définitivement possible de se parler, mais aussi de s'allier autour d'un objectif commun pour soutenir et augmenter l'offre de logements. Le rapport Aviseo a mis la table et tracé la voie.

Maintenant que la CORPIQ a démontré que l'ensemble des acteurs du secteur de l'habitation sont capables de s'entendre sur les défis et les enjeux qui se posent, il devient plus facile de se diriger vers des solutions mobilisatrices. Il est fondamental que cette effervescence du milieu soit accompagnée de gestes forts par le gouvernement du Québec pour poursuivre sur la voie de la concertation, et rapidement tous ensemble, être en mode solution.

