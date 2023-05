Exploration Brunswick lance un programme de prospection pancanadien et jalonne de nouveaux terrains





MONTRÉAL, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW, OTCQB:BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a amorcé des campagnes de prospection en Ontario et en Saskatchewan et que des travaux de prospection héliportés débuteront au Manitoba et au Québec au début du mois de juin. Par ailleurs, BRW a jalonné de nouveaux claims en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, ciblant des pegmatites de type S nouvellement identifiées mais jamais testées.



M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer l'une des plus grandes initiatives en exploration préliminaire pour le lithium en Amérique du Nord. Au cours des 18 derniers mois, nous avons diligemment construit notre portfolio de roche dure en misant tant sur les pegmatites riches en lithium sous-explorées que sur les cibles de pegmatites potentielles mais non testées dans des juridictions favorables. Nous avons maintenant mis la main sur plus de 650 pegmatites de type S à travers le Canada, qui n'ont jamais été testées pour le lithium, ainsi que près d'une douzaine de pegmatites à spodumène. »

« En parallèle à notre initiative de prospection pancanadienne, nous planifions notre prochaine campagne de forage à Hanson Lake en Saskatchewan, qui devrait commencer au troisième trimestre. De plus, nous poursuivons les travaux de forage à Hearst, où des résultats préliminaires sont attendus au début-juin. Nous sommes très optimistes quant au fait que le Canada renferme de multiples gisements de lithium de calibre mondial qui restent à découvrir et nous sommes confiants que BRW pourra mener à bien certains de ces gisements. »

Québec : Eeyou Istchee Baie-James

À compter du mois de juin, BRW débutera une campagne de prospection majeure assistée par hélicoptère à partir de deux camps centraux : le camp Wabamisk, situé près des projets Anatacau et Anatacau Ouest, et le camp PLEX, situé près des projets PLEX et Mythril. Un camp de base plus petit accessible par les airs sera aussi établi près du projet Mirage, situé plus à l'est du projet PLEX. Le portefeuille de la Société dans l'ensemble de la région Eeyou Istchee Baie-James englobe 250 pegmatites de type S non testées d'une étendue latérale minimum de 500 mètres.

Anatacau : BRW fera un suivi sur les pegmatites à spodumène nouvellement recoupées dans le cadre du récent programme de forage à Anatacau Ouest. Les pegmatites sont encaissées dans un couloir de déformation est-ouest et l'ensemble du couloir est très favorable. Plus à l'est, sur le bloc de claims principal de la propriété Anatacau, la Société a déjà identifié plusieurs indices de spodumène qui seront ciblés par une campagne de prospection intensive.

BRW priorisera la prospection des cibles de pegmatites identifiées sur les projets PLEX et Mythril. À Mythril, plusieurs affleurements de pegmatite non testée sont présents près de la limite de propriété commune avec les claims de Patriot Battery Metals et sont situés à moins de deux kilomètres au nord de l'indice de spodumène CV8. Une campagne de prospection sera aussi lancée sur le projet PLEX dans son ensemble, où plus de 120 affleurements de pegmatite non testée ont été identifiés lors de travaux de compilation. Toutes les cibles sont encaissées au sein de la zone de cisaillement de La Grande, qui encaisse aussi toutes les pegmatites à spodumène connues sur les terrains détenus par Patriot Battery Metals. Mirage : Les travaux de prospection auront d'abord pour but de confirmer la présence de plusieurs gros blocs anguleux contenant du spodumène qui ont été rapportés sur la propriété. La forme et la taille des blocs indiquent une source proximale et de multiples affleurements de pegmatite potentielle ont été identifiés à l'aide d'images satellitaires en amont glaciaire des blocs. BRW concentrera aussi ses efforts sur les multiples anomalies lithogéochimiques historiques qui ont été identifiées dans des basaltes altérés (plus de 100 ppm lithium; base de données SIGÉOM du gouvernement du Québec). Ces anomalies suggèrent une altération locale engendrée par un apport de fluides riches en lithium.



À la suite des campagnes de prospection, les résultats pourraient justifier de réaliser des programmes de forage et de décapage au deuxième semestre de 2023.

Saskatchewan

Des équipes font présentement de la prospection dans le champ de pegmatites de Hanson Lake, en préparation pour un programme de forage au troisième trimestre. Le champ de pegmatites de Hanson Lake, situé près d'infrastructures routières pavées existantes, est un corridor de huit kilomètres par trois kilomètres faisant partie de la suite de granite-pegmatite de Jan Lake, où la Société a mis la main sur plus de 55 pegmatites de grande envergure. À la suite des travaux de prospection à Hanson Lake, les équipes poursuivront la prospection par camion et par bateau sur les autres propriétés de BRW. Une campagne de prospection par hélicoptère débutera initialement dans le secteur de Reindeer Lake au début du troisième trimestre.

La Société a aussi jalonné 48 000 hectares de plus au sein des projets Trans-Hudson et Lac Athabasca. Ces claims ont été jalonnés en fonction de leur grande concentration d'affleurements, des environnements géologiques privilégiés, de la géochimie et des pegmatites interprétées et historiquement cartographiées. Ces terrains additionnels couvrent plus de 45 pegmatites d'une longueur entre 500 et 11 500 mètres, qui n'ont pas encore été évaluées pour le lithium. Uniquement en Saskatchewan, la Société a maintenant mis la main sur plus de 225 pegmatites de type S d'une étendue latérale minimum de 500 mètres.

Ontario

La Société a jalonné plus de 10 900 hectares avec une quantité appréciable d'affleurements et un accès par des chemins forestiers, à près de 70 kilomètres au nord de Kenora, pour former le projet Campfire. Cette position de terrain a été ciblée en fonction des environnements géologiques privilégiés et des données historiques de sédiments de lacs. Le projet Campfire est situé au sein de la ceinture d'English River où se trouve la mine Tanco (la seule mine de lithium en production au Canada) et à près de 25 kilomètres à l'est du gîte de lithium de Separation Rapids.

Les travaux de prospection en Ontario débuteront à Hearst en mai, avant de se déplacer vers le projet Campfire lorsque les travaux de prospection au Manitoba et en Saskatchewan auront été complétés. Puisque de nouveaux chemins forestiers et de l'exploitation forestière sont prévus dans certains secteurs en 2023, BRW s'attend à bénéficier d'un meilleur accès et d'un plus grand nombre d'affleurements à travers le projet Hearst, puisque ce dernier reste sous-exploré.

Manitoba

BRW débutera ses travaux de prospection sur le projet Lynn Lake au début-juin. La région de Lynn Lake n'a jamais été explorée pour le lithium. Puisque le socle y est très bien exposé, la prospection par hélicoptère devrait s'avérer très efficiente.

La Société a aussi jalonné 38 000 hectares de terrains supplémentaires à travers la ceinture trans-hudsonienne au Manitoba en se basant sur les environnements géologiques, la géochimie historique ainsi que la présence de pegmatites cartographiées et interprétées. Parmi ces pegmatites nouvellement acquises, une douzaine sont exposées sur une étendue latérale de 500 à 6 000 mètres.

Mise à jour corporative

La Société a conclu une entente visant le règlement d'une dette avec Robert Wares, administrateur et dirigeant de la Société (le « règlement de la dette »), afin de régler une créance de 333 333 $ exigible en novembre 2023 sur une débenture convertible émise en 2018 qui est arrivée à échéance en septembre 2021, en procédant à l'émission de 444 444 actions ordinaires de BRW à un prix d'émission réputé de 0,75 $ par action ordinaire. Ce règlement de la dette sera exécuté en actions afin de préserver le capital dont dispose la Société.

L'émission d'actions ordinaires dans le cadre du règlement de la dette reste sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les actions ordinaires émises dans le cadre du règlement de la dette sont soumises à une période de détention statutaire de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission des actions ordinaires, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Après le règlement de la dette, Robert Wares détiendra 44 732 016 actions ordinaires et 1 550 000 options de la Société, ce qui représente 23,9 % des actions ordinaires en circulation de la Société sur une base non diluée et 24,6 % des actions ordinaires en circulation sur une base partiellement diluée, en supposant la levée complète des options.

Le règlement de la dette constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens de la Politique 5.9 de la TSXV (la « politique ») et du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») intégré dans la politique. La Société a l'intention de se prévaloir des dispenses des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires en vertu du Règlement 61-101 prévues aux articles 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) du Règlement 61-101 puisque la juste valeur marchande (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101) du règlement de la dette ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101).

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse portant sur le Québec ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse portant sur l'Ontario, la Saskatchewan et le Manitoba ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, directeur de l'exploration, région de l'Atlantique du Canada. Il est un géologue professionnel enregistré en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.

À propos d'Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d'exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Relations avec les investisseurs / Demandes d'information

M. Killian Charles, président et chef de la direction ([email protected])

11 mai 2023 à 07:00

