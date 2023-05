Microland nomme Rajesh Kharidehal au poste de directeur financier





BANGALORE, Inde, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Microland, leader indien de la transformation numérique des technologies de l'information, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rajesh Kharidehal au poste de directeur financier de l'entreprise.

Rajesh est un leader chevronné et expérimenté, fort de plus de 25 ans d'expérience. Il travaillera sous l'autorité du fondateur et directeur général de Microland, Pradeep Kar, et supervisera l'ensemble de la fonction financière de Microland, les relations avec les investisseurs, le Service juridique et de gestion de la conformité, les services de l'administration générale, le service de gestion des risques liés à l'approvisionnement et la conformité de l'entreprise.

Rajesh rejoint Microland après avoir travaillé pour Quess Corp Limited, où il a occupé le poste de directeur commercial pendant quatre ans. À ce titre, il a travaillé en étroite collaboration avec le président pour piloter la stratégie financière du groupe, les présentations au conseil d'administration et la gestion du risque d'entreprise et de l'initiative ESG.

Avant de rejoindre Quess, Rajesh a été vice-président et contrôleur financier d'unité chez Infosys pendant cinq ans, où il a dirigé les finances de l'entreprise et ses filiales mondiales. Avant Infosys, Rajesh a travaillé pendant sept ans chez IBM Inde où il a occupé plusieurs postes de direction financière, notamment au siège d'IBM à Armonk, aux États-Unis.

Rajesh a commencé sa carrière chez Deloitte Haskins and Sells en tant que consultant avant de rejoindre GE Capital International Services dans le domaine des finances et de la comptabilité.

« Nous sommes ravis d'accueillir Rajesh Kharidehal en tant que directeur financier de Microland, a déclaré Pradeep Kar, fondateur et président-directeur général de Microland. Grâce à ses 25 années d'expérience dans le secteur de la technologie et à sa grande expérience dans la finance, les opérations et la stratégie mondiale, il est la personne idéale pour stimuler la croissance et la rentabilité continues de Microland. »

Rajesh est titulaire d'une licence en commerce et est également un comptable agréé.

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique consiste à permettre à la technologie faire plus et de s'immiscer moins. Comme nous aidons les entreprises à adopter les technologies de nouvelle génération, nous veillons à ce que cette adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 700 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse www.microland.com

