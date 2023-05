Kubota Corporation devient la première entreprise japonaise à faire partie du classement des sites web de l'année des CSS Design Awards





Kubota Corporation (dont le siège social est sis dans l'arrondissement de Naniwa à Osaka, Japon, dont le président et directeur délégué est Yuichi Kitao et qui est ci-après dénommée « Kubota ») (TOKYO : 6326) a annoncé aujourd'hui que Kubota Future Cube, le site web qui présente les actions de l'entreprise destinées à créer un avenir meilleur, avait atteint la huitième place au classement des sites web de l'année 2022 des CSS Design Awards et avait également été désigné meilleur site dans la catégorie innovation. C'est la première fois que le site web d'une société japonaise entre dans le top dix des sites web de l'année.

https://www.kubota.com/futurecube/

Renforcée par cette distinction, Kubota continuera à oeuvrer dans le domaine de l'eau, de l'alimentation et de l'environnement pour susciter l'empathie et encourager la participation des parties prenantes de l'entreprise aux efforts qu'elle fournit pour résoudre les problèmes sociétaux.

À propos des CSS Design Awards

Les CSS Design Awards sont l'une des trois principales récompenses internationales en matière de conception de sites web, aux côtés des FWA (Favorite Website Awards) et des Awwwards. Un jury international évalue les sites web répartis en trois catégories : UI Design (conception d'interface utilisateur), UX Design (conception d'expérience utilisateur) et innovation. Le site Kubota Future Cube de Kubota s'est hissé à la huitième place sur 365 du classement 2022 du site web de l'année. Ce site web hypermoderne s'est en outre vu décerner le prix de la meilleure innovation. Kubota est la première entreprise japonaise à recevoir l'un des prix annuels des CSS Design Awards.

À propos de Kubota Future Cube

Kubota Future Cube est un site web qui incarne parfaitement le concept de « Terre et technologie du futur » imaginé par Kubota. L'entreprise s'engage « For Earth, for Life » (pour la Terre, pour la vie) et contribue à améliorer la vie à l'échelle mondiale grâce à son travail axé sur l'eau, l'alimentation et l'environnement.

Le site web présente ce que l'entreprise met en oeuvre à l'échelle mondiale, avec une passion et une philosophie qui n'ont jamais faibli depuis sa création, pour qu'un public plus large puisse se familiariser avec son concept de « Terre et technologie du futur ».

Kubota Future Cube exploite toutes les possibilités qu'offrent l'infographie et les images de synthèse pour transmettre la vision de Kubota à un public international et faire connaître à celui-ci les activités de l'entreprise en faveur de l'avenir. Les contenus suivants sont déjà disponibles sur le site : « L'avenir de l'agriculture avec le tracteur électrique entièrement automatisé », « L'avenir de l'air avec la technologie de purification d'air pour grands espaces » et « L'avenir des ressources avec le four de fusion de recyclage ». Divers contenus seront prochainement ajoutés au site.

Équipe

Planification et production : Dentsu, bureau de Dentsu dans le Kansai, mount et jitto

Directeur général de la création : Shingo Nishida

Directeur artistique : Daisuke Aoki

Planificateur et directeur du projet : Takuro Yamawaki

Rédacteur : Takahito Aono

Directeur du site web : Jeong-ho Im

Planificateur, concepteur et directeur artistique : Masahiro Yonemichi

Concepteur et directeur technique : Kenji Okabe

Concepteur : Andreas Bryant Wutuh

Programmeuse : Nana Terada

Conceptrices assistantes : Reina Megan, Marin Yamasaki

Producteur : Ko Yoshida

Gestionnaire de projet : Tsubasa Makino

Illustrateur, artiste conceptuel : James Gilleard

Directeur de l'infographie : Takeshi Yoong

Concepteurs graphiques : Koudai Takiguchi, Qishu Zhu, Kazuyuki Sakamoto, Hina Ishikawa, Tomomi Yoshida

Producteur infographiste : Tokihiko Tsukamoto

Gestionnaire du projet d'infographie : Natsumi Maki

Compositeur musical : Satoshi Murai

Traducteur : Jeff Shigematsu

Chargés de compte : Hiroshi Tatewaki, Yohei Yamasaki, Takahiro Takahashi, Naonori Yoshida

Kubota Corporation

Président et directeur délégué : Yuichi Kitao

Chiffre d'affaires (consolidé) : 2,6788 billions JPY (pour l'exercice fiscal clos au 31 décembre 2022)

Nombre (consolidé) d'employés : 50 352 (au 31 décembre 2022)

Siège social : 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka

Site web de Kubota Corporation : https://www.kubota.com/

Kubota Corporation a été fondée en 1890, en tant que fonderie de métaux. Lorsqu'une épidémie de choléra se déclara au Japon, Kubota se lança dans la production de masse des toutes premières canalisations en fonte du pays afin d'éviter la transmission de la maladie.

L'intime conviction du fondateur de l'entreprise, Gonshiro Kubota, était la suivante : « Les produits qui contribuent à la prospérité du pays ne peuvent être créés que si l'on mobilise l'ensemble de ses connaissances et travaille de tout son être à leur mise au point. » Il était aussi d'avis que : « Nos produits ne devraient pas seulement être parfaits du point de vue technique, ils devraient également avoir un impact positif sur la société. » Reposant sur ces principes, l'entreprise a toujours eu pour objectif de s'attaquer aux problèmes sociaux. Kubota Corporation a ainsi mis au point des machines agricoles afin de combattre les pénuries alimentaires dans le Japon d'après-guerre. L'entreprise s'est également lancée dans des activités de gestion de l'eau et des déchets, ainsi que de développement d'infrastructures urbaines pour répondre aux besoins nés de la fulgurante croissance économique du pays.

Au tournant du siècle, Kubota Corporation a commencé à élargir ses activités internationales. En 2021, la part de revenus de la société provenant de l'étranger a atteint 78 %. L'entreprise est active dans 120 pays et régions du monde, où elle tente de résoudre d'épineux problèmes locaux liés au climat et à l'environnement. À l'heure actuelle, Kubota Corporation considère l'eau, l'alimentation et l'environnement comme les éléments interconnectés d'un seul secteur d'activité et élabore de nouvelles solutions de lutte contre ces problématiques complexes.

