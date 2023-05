Présentation de Grenginetm, le premier système de stockage d'énergie prêt à l'emploi, évolutif et portatif qui fournit de l'énergie verte





Entièrement fabriqué en Amérique du Nord, Grenginetm offre un stockage de batterie de classe mondiale partout où cela est nécessaire - du niveau local au niveau lunaire - pour les organismes gouvernementaux et commerciaux qui souhaitent passer à l'énergie renouvelable, ainsi que pour les plus de trois milliards de personnes dans le monde en situation de précarité énergétique

EDMONTON, Alberta, le 11 mai 2023 /CNW/ -- Grengine tm, entreprise à l'origine du développement du premier système de stockage de l'énergie modulaire empilable au monde, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Erin Rand comme nouvelle cheffe de la direction, tandis que la fondatrice et ancienne cheffe de la direction, Connie Stacey , occupera le nouveau poste de directrice de la technologie. Anciennement connue sous le nom de Growing Greener Innovations, l'entreprise a également annoncé publiquement aujourd'hui sa nouvelle marque : Grenginetm.

La nouvelle marque reflète l'engagement de l'entreprise à l'égard de l'énergie éthique et de la fabrication de « moteurs verts » durables permettant à tout le monde - organismes commerciaux, entités gouvernementales et collectivités éloignées - d'avoir accès à de l'énergie propre.

Le système d'alimentation électrique Grenginetm (Grenginetm Power System) ajoute un outil puissant aux réseaux électriques sous pression. Sa capacité à s'associer à toute source d'énergie - solaire, éolienne ou même au réseau - et à créer un approvisionnement énergétique stable et ininterrompu atténue les risques, les coûts et l'incertitude. Fabriqué en Amérique du Nord, le système n'a pas besoin d'ingénierie ou de soutien technique pour être installé, exploité ou entretenu. Les batteries peuvent facilement être désactivées ou empilées les unes sur les autres, à la manière de blocs de construction, pour fournir autant d'énergie que nécessaire, faisant du système une véritable solution prête à l'emploi. Cette caractéristique unique améliore grandement l'accès à une énergie fiable, ce qui réduit la dépendance aux combustibles produisant des émissions et accroît également le « contenu vert » des systèmes industriels, commerciaux et résidentiels existants.

Au-delà des applications commerciales évidentes, la possibilité de s'attaquer à la précarité énergétique à l'échelle mondiale est immense. Près de la moitié de la population mondiale connaît une forme de précarité énergétique. Sur tous les continents, les collectivités éloignées - souvent des peuples autochtones ou des camps de réfugiés - dépendent entièrement de générateurs diesel sales et bruyants pour la fourniture d'électricité, de chauffage et de combustible destiné à la préparation des repas. Cependant, lorsque le diesel vient à manquer, ces personnes sont parfois obligées de faire de longs déplacements pour s'en procurer, ce qui se traduit par des périodes prolongées sans énergie, et peut entraîner des décès. De plus, le transport de combustibles vers les régions éloignées est extrêmement coûteux, nécessite des travaux d'entretien importants et augmente l'empreinte carbone.

« La croissance économique est directement liée à l'accès à l'énergie. Donner à quelqu'un assez d'énergie pour lire le soir, c'est bien, mais il faut aussi être capable de développer cette capacité si on veut aider cette personne à améliorer son existence », a poursuivi Mme Stacey. « Lorsqu'une personne sur sept dans le monde compte exclusivement sur la lueur des chandelles, le fait d'être en mesure de fournir de l'énergie propre et portable qui puisse être augmentée ou réduite pour répondre aux besoins change fondamentalement la donne. »

Alors qu'une partie importante de la population mondiale est en situation de précarité énergétique, tout le monde subit les effets environnementaux, sociaux et économiques des changements climatiques.

Grenginetm fabrique ses systèmes entièrement en Amérique du Nord. L'entreprise a ses propres installations à Edmonton, et prévoit de s'étendre avec de nouvelles usines dans d'autres marchés nord-américains au cours des trois prochaines années. Les batteries elles-mêmes sont neutres sur le plan chimique, ce qui signifie qu'elles peuvent être fabriquées avec n'importe quelle combinaison de métaux et de produits chimiques. Si un client souhaite augmenter la taille de son système, il peut ajouter de nouveaux composants en utilisant ce qu'il y a de plus récent et de plus avancé en matière de développement chimique sans remplacer aucun des composants d'origine, ce qui consiste essentiellement à pérenniser son investissement. Cela signifie beaucoup moins de déchets et de coûts pour l'utilisateur.

Le gouvernement canadien, son ministère de la Défense nationale, l'International Minerals Innovation Institute (IMII), une communauté autochtone du Canada rural, ainsi que d'autres organisations ont déjà entrepris des projets utilisant la technologie brevetée Grenginetm pour des « systèmes modulaires de stockage de l'énergie et méthodes connexes ».

« Le système d'alimentation électrique aide le Canada à créer un avenir plus vert en réduisant les émissions et en faisant économiser de l'argent aux Canadiens », a déclaré Mary Ng, ministre du Cabinet fédéral du Canada. « Face aux changements climatiques mondiaux, notre gouvernement sait que la seule voie à suivre est de contribuer à l'élaboration et au soutien de solutions d'énergie verte telles que l'initiative Grengine. »

Grenginetm a été fondée par Connie Stacey après que cette dernière ait consacré plus de 15 ans au développement de logiciels pour plusieurs entreprises. Elle a décidé de faire de Mme Rand la cheffe de la direction et de passer au poste de directrice de la technologie, où elle va pouvoir se concentrer sur le développement continu de produits. Mme Rand est une développeuse d'entreprise en série expérimentée dans la conception et la mise en oeuvre d'initiatives opérationnelles stratégiques pour des sociétés comme PlasticBank, ServiceRocket, IBM et Brocade.

« La demande de produits d'énergie propre fabriqués ici en Amérique du Nord n'a jamais été aussi forte, ce qui en fait un point d'inflexion critique pour l'industrie des batteries et pour Grenginetm elle-même », explique Mme Rand. « Je suis ravie de me joindre à l'entreprise et de tirer parti de mon expérience dans l'expansion des activités pour aider à concrétiser la vision de Connie d'un accès démocratique à l'énergie verte et éthique. »

À propos de Grenginetm

Le système d'alimentation électrique Grenginetm est une technologie primée de stockage de l'énergie par batterie capable de relever les plus grands défis énergétiques du monde. Le système de batteries prêt à l'emploi de Grenginetm permet de remplacer les générateurs diesel qui émettent des gaz à effet de serre par des batteries silencieuses, sans fumée, et à faible coût ou sans frais d'entretien qui peuvent être rechargées par les énergies renouvelables ou par le réseau électrique. Lorsqu'ils sont utilisés pour le stockage d'énergie, les blocs-batteries évolutifs de Grengine peuvent être employés individuellement, empilés, conteneurisés ou intégrés, sans l'aide d'un technicien. Cela permettra de répondre à tous les besoins en énergie, des grandes utilisations commerciales ou industrielles aux applications résidentielles ou mobiles, comme le camping. Les blocs-batteries s'associent bien avec les énergies renouvelables, permettant souvent aux propriétaires qui utilisent l'énergie solaire de rentabiliser leur investissement en deux fois moins de temps. Nous sommes fiers de fabriquer tous nos produits dans nos installations d'Edmonton, en Alberta, au Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site grengine.com .

