WEMIX3.0 accueille l'entreprise japonaise spécialisée dans les jeux mobiles gumi en tant que Node Council Partner « WONDER 17 »





Fondée en 2007, la célèbre société de jeux mobiles japonaise travaille désormais au développement de jeux et de services basés sur la Blockchain

L'entreprise bénéficie d'une forte présence mondiale et d'un réseau exceptionnel. Elle collabore notamment avec d'importants détenteurs de propriété intellectuelle au Japon

Ayant déjà travaillé sur la validation de nombreux projets, gumi apportera son expertise dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de WEMIX3.0

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wemade, leader mondial dans le domaine des jeux blockchain, a annoncé aujourd'hui que la société de jeux japonaise gumi avait rejoint les 40 WONDERS et les PCN du Mainnet WEMIX3.0, en tant que WONDER 17.

Aujourd'hui, gumi étend ses activités en développant de nouveaux contenus pour des technologies « uniques » telles que la blockchain et la technologie XR, ainsi qu'en investissant dans des entreprises mondiales de premier plan qui présentent un certain potentiel de croissance. En tant que pionnier de la création de divertissements à l'aide de nouvelles technologies, gumi entend continuer à surprendre et à susciter l'enthousiasme du monde entier, tout en créant un nouvel écosystème commercial grâce à la décentralisation et à la capitalisation des données numériques.

En outre, gumi exploite divers noeuds en tant que partie intégrante de son activité avec les meilleurs réseaux blockchain du monde. En tirant parti de son expertise et du savoir-faire qu'elle a accumulé au fil des ans, la société gumi entend contribuer à l'amélioration de la sécurité et de la stabilité de WEMIX3.0.

Les principales sociétés de blockchain du monde entier rejoignent les PCN de WEMIX3.0. Pour de plus amples informations sur 40 WONDERS, consultez le site Web officiel https://40wonders.wemix.com .

À propos de Wemade

Leader reconnu dans le domaine du développement de jeux, avec plus de 20 ans d'expérience, développeur et propriétaire de la propriété intellectuelle « The Legend of Mir », un jeu très populaire avec plus de 500 millions d'utilisateurs, Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, tandis que l'industrie des jeux vidéo se tourne vers la technologie blockchain. Wemade construit, par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et les services, pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser, dont la plateforme de jeu blockchain mondiale WEMIX PLAY qui peut transformer tous les types de jeux en jeux blockchain.

10 mai 2023 à 19:45

