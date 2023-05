Québec Nickel lance un programme d'essais métallurgiques à la zone Fortin Sill





Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement d'un programme d'essais métallurgiques de délimitation dans le cadre de son projet Ducros détenu en exclusivité à Lebel-sur-Quévillon, au Québec. L'objectif du programme de travail métallurgique est d'effectuer une évaluation préliminaire de la capacité de la zone Fortin Sill à produire des concentrés de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE+Au) vendables. SGS Canada (« SGS ») a été mandaté pour finaliser l'étude à son laboratoire de Québec.

L'étude métallurgique a été lancée pour assurer le suivi des résultats de forage significatifs présentés par le programme d'exploration de la Société en 2022 dans la zone Fortin Sill, dont 31,00 mètres de 0,37 % Ni, 0,40 % Cu, 176 ppm Co et 0,55 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-09 (voir le communiqué de presse du 16 mai 2022), 43,39 mètres de 0,24 % Ni, 0,25% Cu, 146 ppm Co et 0,35 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-28 (voir le communiqué de presse du 30 août 2022) et 11,80 mètres de 1,44 % Ni, 1,49 % Cu, 461 ppm Co et 2,79 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-29 (voir le communiqué de presse du 30 août 2022).

Forage et échantillonnage métallurgiques

En avril 2023, la Société a effectué plusieurs trous de forage de diamètre HQ dans la zone Fortin Sill, qui fourniront de la matière pour le programme d'essais métallurgiques. Les trous métallurgiques dédiés ont été conçus pour imiter les trous précédemment achevés dans la zone Fortin Sill et ont ciblé trois styles et teneurs de minéralisation distincts, à savoir :

Minéralisation à faible teneur de sulfures disséminée et fragmentaire avec une teneur cible moyenne de 0,30 % nickel + cuivre Minéralisation à teneur modérée fragmentaire à fortement disséminée avec une teneur cible moyenne de 0,75 % nickel + cuivre Minéralisation à teneur élevée de texture nette à semi-massive avec une teneur cible supérieure à 1,50 % nickel + cuivre

Un total de 150 kilogrammes de carotte de forage minéralisée de diamètre HQ a été recueilli pour l'étude et comprend trois échantillons de 50 kilogrammes de chacun des styles et des teneurs cibles de minéralisation. Des parties représentatives de la carotte entière ont été sélectionnées, cataloguées et emballées dans des seaux en plastique sécurisés avant d'être livrées aux installations de SGS à Québec. Des exemples photographiques de certaines des carottes de forage échantillonnées qui seront utilisées pour ce programme de travail sont présentés à la figure 1.

Programme d'essais métallurgiques

SGS a été engagé pour mener à bien un programme d'essais métallurgiques de délimitation afin d'évaluer la capacité de la zone Fortin Sill à produire un ou plusieurs concentré(s) de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE+Au) vendable(s). Le champ d'application du programme de SGS couvre :

Des tests de broyabilité par broyeur à boulets

Des tests de flottaison

Des tests de séparation solide-liquide et

Des analyses environnementales

Dans le cadre du programme de travail, l'étude évaluera également si les efficiences et/ou les récupérations peuvent être optimisées en produisant un concentré nickel-cuivre combiné ou deux concentrés de nickel et de cuivre distincts. Les travaux évalueront également la façon dont les autres métaux d'intérêt, par exemple le cobalt, le platine, le palladium et l'or, se comporteront dans différents scénarios de récupération. La comparaison des flowsheets sera effectuée avec un mix des trois échantillons représentant la minéralisation Ni-Cu-Co-PGE-Au à teneur faible, modérée et élevée, pour terminer avec un test de cycle fermé sur le composite mélangé, et des tests de dégrossissage et de lavage et des tests de cycle fermé pour les échantillons de variabilité de la teneur en utilisant le flowsheet avec la meilleure performance.

Les 150 kilogrammes d'échantillons de carotte sont arrivés à l'installation de SGS à la fin du mois d'avril et les travaux préliminaires ont commencé. On estime que le programme sera terminé au quatrième trimestre 2023.

Traitement de base et contrôle et assurance de la qualité

Québec Nickel a mis en oeuvre un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« QAQC ») pour ses programmes de forage afin de s'assurer que les meilleures pratiques soient appliquées en matière de diagraphie, d'échantillonnage et d'analyses de sa carotte de forage, ainsi que de la collecte et des analyses d'échantillons rocheux. Ceci implique l'insertion régulière de vides géochimiques, doublons et de plusieurs matériaux de référence certifiés (MRC) de Ni-Cu-PGE-Au dans le flux d'échantillons.

La carotte de forage est recueillie chaque jour par le personnel dédié au projet Ducros à partir des foreuses et transportée dans des boîtes à noyaux sécurisées vers les installations de diagraphie de QNI situées à Lebel-sur-Quévillon. La diagraphie est réalisée sur des ordinateurs portables et les données sont saisies à l'aide d'un logiciel adapté.

Les carottes destinées à des analyses géochimiques sont identifiées et étiquetées par des géologues spécialisés en carottage, puis sciées en deux par une lame diamant. Une moitié de l'échantillon de base de diamètre NQ est placé dans un sac de prélèvement étiqueté et sécurisé. L'autre moitié est replacée dans sa caisse à carottes en vue d'un archivage. Tous les échantillons de carottes sont transportés du site de diagraphie de QNI soit vers l'installation de préparation des échantillons d'AGAT Laboratories, soit vers celle de SGS, toutes deux situées à Val-d'Or, Québec, dans des sacs de riz sécurisés et numérisés, par le personnel chargé du projet.

AGAT Laboratories et SGS Natural Resources travaillent dans le cadre d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO/IEC 17025:2017. L'analyse des métaux précieux (or, platine et palladium) est réalisée par pyroanalyse avec une finition ICP-OES, tandis que les analyses du nickel, du cuivre et de 41 autres éléments sont effectuées à l'aide du progiciel 4 Acid Digest ? Metals Package d'AGAT, avec une finition ICP-OES.

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration chez Québec Nickel Corp., et une personne qualifiée (« PQ ») selon les termes du Règlement 43-101 (« Règlement 43-101 »), a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE) au Québec, Canada. La Société détient 100 % de la propriété Ducros, qui comprend 282 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, au Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles sur www.quebecnickel.com.

MISES EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements prévus par la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par l'utilisation des mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « pense », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux des déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que la conjoncture générale de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction venaient à changer.

