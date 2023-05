Nyxoah Nomme Christoph Eigenmann au Poste de Chief Commercial Officer





Mont-Saint-Guibert, Belgique ? 10 mai 2023, 22h05 CET / 16h05 ET ? Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui la nomination de Christoph Eigenmann au poste de Chief Commercial Officer. Christoph supervisera les activités commerciales au niveau mondial et sera responsable des ventes et du marketing sur les marchés existants, ainsi que du développement de nouveaux marchés.

Christoph apporte à Nyxoah une grande expérience dans le domaine des technologies médicales. Il a passé plus de 20 ans chez Johnson & Johnson (J&J), où il a supervisé des organisations commerciales dans diverses zones géographiques en Europe et aux États-Unis. Il possède une vaste expérience de la gestion des activités orthopédiques et neurologiques sur les marchés allemand, suisse et américain, notamment en tant que Senior Vice President, Sales & Marketing pour la franchise « Spine » de J&J, qui représente près d'un milliard de dollars aux États-Unis, et il a dirigé des fonctions régionales dans la région EMEA et en Amérique du Nord. Christoph est titulaire d'un Master en génie chimique et en biotechnologie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse.

"Nous sommes ravis que Christoph rejoigne Nyxoah au moment où nous entamons notre prochaine phase de croissance. Les années d'expérience de Christoph dans la commercialisation de dispositifs médicaux à l'échelle mondiale seront inestimables alors que Nyxoah se prépare à entrer sur le marché américain et à étendre sa présence commerciale à l'échelle internationale", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah.

"Je suis ravi de rejoindre Nyxoah en cette période critique et passionnante. La stimulation du nerf hypoglosse est un marché important et très peu pénétré, et l'approche novatrice de Nyxoah offre une solution très différenciée pour les patients, les cliniciens et les systèmes de santé. Je suis impatient de mettre à profit ma longue expérience de la commercialisation de dispositifs médicaux aux États-Unis pour faire en sorte que Genio devienne traitement de référence dans le traitement du SAOS", a ajouté Christoph.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l'approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d'informations, visitez http://www.nyxoah.com/

Attention ? Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

Contacts :

Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

[email protected]

+1 310 310 1313

