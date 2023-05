La BAI ouvre les candidatures pour les BAI Global Innovation Awards 2023





La BAI, une organisation indépendante à but non lucratif qui fournit au secteur des services financiers les informations les plus pratiques, a ouvert les nominations pour la 13e édition annuelle des BAI Global Innovation Awards. Ces prix constituent la principale récompense en matière d'innovation pour le secteur des services financiers et mettent sur le devant de la scène les réalisations les plus audacieuses, les plus intelligentes et les plus transformatrices. Les innovations récompensées vont des nouvelles technologies très performantes aux méthodes révolutionnaires d'exploitation des informations numériques, en passant par les progrès en matière d'expérience client et employé et par les initiatives d'enrichissement culturel.

Les BAI Global Innovation Awards sont ouverts aux organisations de services financiers dans le monde entier, notamment les banques, les coopératives de crédit, les fintechs, les conseillers et les fournisseurs de services. Le programme offre une excellente plateforme aux organisations pour mettre en valeur leur culture de l'innovation et être reconnues comme des leaders du secteur. Les récompenses seront examinées par les Innovation Circle judges de la BAI, un panel international d'innovateurs et d'influenceurs du secteur.

Pour la deuxième année consécutive, la BAI recueille également des candidatures pour le BAI Rising Star Award. Ce prix récompense des leaders prometteurs dans le secteur des services financiers. Les juges rechercheront des candidats innovants, passionnés et dotés d'une curiosité intellectuelle qui ont un impact positif sur les services financiers.

Les lauréats des prix BAI Global Innovation et BAI Rising Star seront félicités sur les réseaux sociaux et dans les communiqués de presse et auront l'occasion de partager leurs innovations dans les podcasts, les webinaires de la BAI et la lettre d'information BAI Banking Strategies.

Les anciens lauréats et finalistes représentent des équipes du monde entier. Parmi les organisations, citons Bank of America, Banco Popular, BMO Harris, Citizens Financial Group, Commonwealth Bank of Australia, Emirates NBD, Fifth Third Bank, FNB South Africa, Standard Bank, TIAA et bien d'autres encore.

La date limite pour les nominations est fixée au 30 juin 2023. Les finalistes seront annoncés en septembre 2023 et les lauréats seront récompensés en octobre 2023. Le formulaire de nomination est disponible à l'adresse suivante https://www.bai.org/global-innovation-awards/.

À propos de BAI

La BAI est une organisation indépendante à but non lucratif qui fournit au secteur des services financiers depuis plus de 95 ans les informations les plus pratiques, et permet ainsi aux dirigeants de prendre tous les jours des décisions commerciales intelligentes. Nous fournissons des recherches approfondies et exclusives à plus de 40 des principales banques américaines, nous soutenons plus de 2 100 organisations de services financiers avec des formations sur la conformité et le développement professionnel, nous fournissons un leadership intellectuel fiable et pertinent grâce aux rapports, aux podcasts et aux webinaires des BAI Banking Strategies , et nous offrons des événements et des programmes spécialisés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante www.bai.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 mai 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :