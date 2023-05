Sunwing offre aux Canadiens de nouveaux moments de bonheur avec des offres d'une durée limitée sur des vacances de rêve





MONTRÉAL, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing célèbre la saison ensoleillée avec d'importantes économies dans le cadre de sa promotion Célébrez vos moments de bonheur, en cours jusqu'au 28 mai 2023. Les clients de Sunwing peuvent économiser jusqu'à 35 % sur une sélection de forfaits vers certaines des destinations soleil les plus populaires. Des hôtels familiaux ou réservés aux adultes de Cancún proposant des divertissements de classe mondiale à l'ambiance insulaire relaxante de Cayo Largo, les Canadiens peuvent partir vers des destinations exotiques grâce à des offres exclusives qui leur permettront de profiter davantage des tropiques lorsqu'ils voyagent d'ici le 31 octobre 2023.



« Alors que l'été arrive à grands pas et que les Canadiens ont hâte de se créer de nouveaux souvenirs de voyage, nous sommes ravis d'offrir de la joie à nos clients à des prix qu'ils adorent grâce à notre solde Célébrez vos moments de bonheur », déclare Lyne Chayer, directrice générale chez Vacances Sunwing, Québec. « Qu'ils cherchent à célébrer une occasion spéciale en famille ou à réaliser une escapade palpitante sous les tropiques, nous aidons nos clients à se rendre dans un coin de paradis à des prix qu'ils ne voudront pas manquer tout en leur offrant des avantages supplémentaires qui leur en donnent plus pour leur argent. »

Avec autant de célébrations épiques à venir cet été, de la fête des Mères et de la fête des Pères à la remise des diplômes, en passant par la saison des mariages et bien plus encore, il n'y a rien de tel que de passer ces moments précieux dans un hôtel tout compris à Cancún. Quelle que soit l'occasion, les familles peuvent vivre des vacances inoubliables au Dreams Aventuras Riviera Maya. Grâce au Club des explorateurs pour les enfants, au Dreams Spa by Pevonia® et aux restaurants offrant des cuisines de classe mondiale, tous les clients y trouveront leur compte et pourront se détendre lors d'une escapade Unlimited-Luxury®. De plus, les clients peuvent opter pour un surclassement à une chambre de catégorie Preferred Club afin de profiter de commodités et de services rehaussés.

Les couples et les groupes à la recherche de bonheur peuvent se tourner vers le Riu Yucatan, à la Riviera Maya. Les voyageurs adoreront les vues époustouflantes sur la mer depuis la piscine ainsi que les activités amusantes proposées par l'hôtel, notamment le tennis de table, le volleyball, le golf et les fêtes à la piscine réservées aux adultes. Il y a encore plus à faire et à explorer dans les environs grâce à la célèbre vie nocturne de Playa del Carmen qui offre un éventail de bars et de clubs animés permettant aux clients de profiter au maximum de leurs soirées sous les tropiques.

Grâce à ses endroits isolés et ses plages parfaites pour relaxer, Cayo Largo est un havre de méditation. Quel que soit leur budget, les clients de Sunwing peuvent trouver le forfait vacances qui leur convient grâce à des aubaines sur les meilleurs hôtels comme le Starfish Cayo Largo et le Memories Cayo Largo afin de découvrir la beauté naturelle de Cuba. Pour les voyageurs recherchant une escapade idyllique réservée aux adultes, le Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo est l'endroit parfait pour ceux qui souhaitent se ressourcer en lisant un livre sur la plage ou en pratiquant le yoga en pleine nature dans un bungalow en bois.

En réservant leur prochaine escapade sur Sunwing.ca ou auprès de leur agent de voyages, les clients de Sunwing peuvent voyager en toute confiance et profiter d'avantages intéressants, comme la franchise gratuite sur le premier bagage enregistré (valeur de plus de 100 $ aller-retour), les plus bas prix en cas de modification et d'annulation grâce aux Plans de protection Sans souci du voyagiste, les transferts entre l'hôtel et l'aéroport* et plus encore.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a02b929-0c94-44e4-b1f0-3ccd946d31d0





10 mai 2023 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :