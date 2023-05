Rapport Répercussions économiques et facteurs déterminants de la transition énergétique mondiale État des lieux de l'industrie minière canadienne





OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) publie le rapport Répercussions économiques et facteurs déterminants de la transition énergétique mondiale. Ce rapport donne un aperçu des tendances actuelles dans le secteur minier canadien selon les plus récentes statistiques, données et analyses. Il fait ainsi état d'un grand retour à la normale et d'un soutien gouvernemental accru qui devrait permettre au secteur d'approvisionner le Canada et ses alliés en minéraux, en métaux et en produits énergétiques essentiels.

« Étant l'un des producteurs de minéraux et de métaux ayant la plus faible intensité carbonique au monde, le Canada répond mieux aux besoins en matières extraites des mines et respecte des normes environnementales et sociales plus élevées que la plupart des pays miniers concurrents, soutient Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. La création des chaînes de valeur d'une économie verte offre une chance unique au Canada. Nous pouvons devenir un acteur clé dans l'économie de demain si nous saisissons l'occasion qui se présente à nous. »

L'industrie minière demeure un élément vital de l'économie canadienne. De fait, elle a contribué à hauteur de 125 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) en 2021, soit 5 % du total. L'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz représentaient 7,9 % du PIB canadien de deux billions de dollars. En 2021, le secteur représentait une plus grande part de l'économie du Canada que la finance, la construction, le transport ou le commerce de détail. L'industrie minière emploie 665 000 personnes d'un océan à l'autre et demeure, toutes proportions gardées, le principal employeur d'Autochtones du secteur privé.

Pour fournir les ressources nécessaires, le Canada doit créer un environnement d'investissement et de réglementation fonctionnel. Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement fédéral a pris des engagements favorables au secteur, notamment la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, l'énoncé économique de l'automne 2022 et les budgets de 2022 et 2023. Le budget de 2023 annonçait d'ailleurs une stratégie visant à améliorer l'échéancier global des nouveaux projets d'ici cet automne. Ces mesures, ainsi que la collaboration accrue avec les alliés de l'Union européenne et des États-Unis, sont encourageantes.

« Les récents engagements, en particulier ceux inclus dans le budget de 2023, renforceront la capacité de notre industrie à fournir les minéraux et les métaux essentiels à la fabrication des technologies à faibles émissions de carbone en vue de la transition énergétique. C'est une bonne nouvelle, car le temps presse si nous voulons faire du Canada le fournisseur minier de choix à l'échelle mondiale », affirme M. Gratton.

Le rapport propose un certain nombre de recommandations qui décupleront la compétitivité du secteur minier canadien, notamment des investissements dans les domaines suivants :

Minéralurgie - Pour demeurer concurrentiel, le Canada devrait accroître la production minérale sur son sol en investissant dans l'exploitation minière et le traitement du minerai.

- Pour demeurer concurrentiel, le Canada devrait accroître la production minérale sur son sol en investissant dans l'exploitation minière et le traitement du minerai. Exploration - Afin d'accroître la production minérale, les différents ordres de gouvernement devraient entreprendre des évaluations exhaustives des ressources minérales afin d'intégrer la valeur du potentiel minier dans les évaluations régionales et les décisions en matière de gestion des terres. Cela est particulièrement vrai dans le nord du Canada, où le potentiel de nouvelles découvertes est élevé.

- Afin d'accroître la production minérale, les différents ordres de gouvernement devraient entreprendre des évaluations exhaustives des ressources minérales afin d'intégrer la valeur du potentiel minier dans les évaluations régionales et les décisions en matière de gestion des terres. Cela est particulièrement vrai dans le nord du Canada, où le potentiel de nouvelles découvertes est élevé. Infrastructures - Des investissements substantiels dans la construction de piliers économiques tels que les routes, voies ferrées, lignes électriques et lignes de communication permettront aux Canadiens de profiter des riches ressources naturelles de notre pays. Il est particulièrement important d'intensifier les investissements dans le Nord du Canada, où le manque d'infrastructures pose d'importants défis.

- Des investissements substantiels dans la construction de piliers économiques tels que les routes, voies ferrées, lignes électriques et lignes de communication permettront aux Canadiens de profiter des riches ressources naturelles de notre pays. Il est particulièrement important d'intensifier les investissements dans le Nord du Canada, où le manque d'infrastructures pose d'importants défis. Main-d'oeuvre - La demande de travailleurs qualifiés augmente, et il est essentiel de recruter et de maintenir en poste une main-d'oeuvre diversifiée, compétente et experte. Compte tenu de l'importante participation des peuples autochtones au secteur minier canadien, le gouvernement fédéral devrait continuer à soutenir les programmes de formation sur les compétences pour les Autochtones, y compris la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones.

« Le Canada devrait être le numéro un mondial de l'investissement et de l'exploration, mais nous faisons face à des défis. Le Canada n'est plus l'un des principaux producteurs des minéraux essentiels à une économie à faibles émissions de carbone, et la production de nombreux minéraux a baissé au cours des dix dernières années, ajoute M. Gratton. Les enjeux n'ont jamais été aussi grands et le rapport de cette année démontre qu'avec les bons appuis, notre industrie sera en meilleure position pour fournir les produits extraits de façon responsable dont les entreprises et le public ont besoin, tant au pays que chez nos alliés partout dans le monde. »

