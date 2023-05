Cardinal Health Canada ouvrira un nouveau centre de distribution en Ontario





Nouvel établissement d'utilisation de la robotique de pointe pour accroître l'efficacité et la précision

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Cardinal Health Canada (NYSE : CAH) a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau centre de distribution dans la région du Grand Toronto (RGT), en élargissant son territoire de distribution à neuf endroits stratégiques afin de mieux répondre aux demandes de produits médicaux et chirurgicaux du système de santé canadien.

L'établissement de 163 000 pieds carrés intégrera de la robotique de pointe afin d'assurer l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience des employés, des clients et des fournisseurs. Travailler avec des robots mobiles autonomes signifie que chaque employé demeure dans une zone précise de l'établissement et devient un expert des produits de cette zone, réduisant la main-d'oeuvre physique tout en améliorant la productivité. Pour les clients, la mise en oeuvre de robots mobiles autonomes permettra d'accroître la précision du prélèvement et de l'emballage.

« Au-delà de l'accroissement de notre territoire de distribution déjà important au Canada, ce centre de distribution appuie la solution Juste à Temps / "zéro stock" de Cardinal Health, qui est à l'avant-garde du marché et qui élimine les complexités de l'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreposage et du transport dans les hôpitaux, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur spécialité : les soins aux patients », a déclaré Russell Schuster, président, Cardinal Health Canada.

On s'attend à ce que le nouveau centre de distribution de la RGT soit pleinement opérationnel vers la fin de 2023 et le début de 2024. Cela permettra d'agrandir le territoire de distribution de Cardinal Health Canada en Ontario, qui passera à 541 000 pieds carrés, et d'étendre notre présence à l'échelle nationale, qui comptera alors 1 120 000 pieds carrés.

Il s'agit du troisième nouveau centre de distribution du Segment médical de Cardinal Health qui est annoncé en Amérique du Nord depuis avril 2023. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces ouvertures ici.

À propos de Cardinal Health Canada

Cardinal Health Canada fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux et fournit des solutions cliniques et de chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble du continuum des soins de santé pour soutenir le système de santé canadien. Son siège social se trouve à Vaughan (en Ontario). Elle compte une usine de fabrication et huit centres de distribution partout au pays. Cardinal Health Canada est une filiale en propriété exclusive de Cardinal Health, Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.cardinalhealth.ca.

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health est un distributeur de produits pharmaceutiques, un fabricant et distributeur mondial de produits médicaux et de laboratoire, et un fournisseur de solutions de performance et de données pour les établissements de soins de santé. Forte de plus de 50 ans d'expérience en affaires, exerçant ses activités dans plus de 30 pays et comptant environ 46 500 employés à l'échelle mondiale, Cardinal Health est essentielle aux soins de santé. Pour en savoir plus sur Cardinal Health, rendez-vous au www.cardinalhealth.com.

