Supermicro est à la pointe de l'industrie avec les premiers serveurs à huit et quatre sockets pour les charges de travail les plus exigeantes des entreprises, des bases de données et des missions critiques, basés sur des processeurs Intel





Avec jusqu'à 480 coeurs, 32 To de mémoire et 12 GPU, ces systèmes peuvent alimenter l'IA générative sur les flux de travail SAP et Oracle en temps réel

SAN JOSÉ, Californie, 10 mai 2023 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le Cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, présente le serveur le plus puissant de sa gamme pour les applications de base de données et d'entreprise à grande échelle. La gamme de produits Multi-Processeurs comprend le serveur à 8 sockets , idéal pour les bases de données en mémoire nécessitant jusqu'à 480 coeurs et 32 To de mémoire DDR5 pour une performance maximale. En outre, la gamme de produits comprend un serveur à 4 sockets , idéal pour les applications qui requièrent une image système unique allant jusqu'à 240 coeurs et 16 To de mémoire haute vitesse. Ces systèmes puissants utilisent tous des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération. Par rapport à la génération précédente de serveurs à 8 et 4 sockets, ces systèmes ont 2 fois plus de coeurs, 1,33 fois plus de capacité mémoire et 2 fois plus de bande passante mémoire. En outre, ces systèmes offrent jusqu'à 4 fois plus de bande passante E/S que les générations précédentes de systèmes pour la connectivité aux périphériques. Le système à 8 sockets de Supermicro a atteint les niveaux de performance les plus élevés jamais enregistrés pour un système unique basé sur les indices de référence SPECcpu2017 FP Rate, tant pour les résultats de base que pour les résultats maximaux. De plus, les serveurs Supermicro à 8 sockets et à 4 sockets se distinguent par leurs performances sur une large gamme d'indices de référence SPEC. Pour en savoir plus sur les indices de référence SPEC : http://www.spec.org .

« Nous continuons à répondre aux besoins de nos clients professionnels avec nos nouveaux serveurs à 8 et 4 sockets, les serveurs les plus grands et les plus puissants de l'industrie à l'heure actuelle », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Nous répondons aux besoins des entreprises les plus exigeantes du monde, qui demandent la simplicité et la facilité d'entretien d'un système unique avec jusqu'à 480 coeurs, 32 To de mémoire et jusqu'à 12 GPU NVIDIA H100 Tensor Core dans un seul boîtier. Nos nouveaux systèmes à 8 sockets sont à la pointe de l'industrie en termes de performances en virgule flottante et en nombres entiers pour les grands systèmes MP. Notre approche de la conception des serveurs, basée sur les Building Block Solutions, nous permet de mettre plus rapidement sur le marché une large gamme de serveurs, depuis la périphérie jusqu'au centre de données de l'entreprise. Supermicro propose désormais des solutions à l'échelle du rack à ses clients du monde entier, sans aucune contrainte. »

Pour en savoir plus sur les serveurs multi-processeurs Supermicro X13 : https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13

Les serveurs à 8 sockets et à 4 sockets ont été certifiés pour SAP HANA et Oracle Database and Applications . Les vastes pools de mémoire dont disposent ces systèmes permettent d'obtenir des performances SAP et Oracle supérieures, car toutes les charges de travail sont mises à l'échelle dans un seul noeud sans la latence de la mise à l'échelle horizontale à travers les réseaux. En outre, le système à 4 sockets peut héberger deux GPU double largeur, tandis que le système à 8 sockets peut héberger jusqu'à 12 GPU double largeur, permettant la formation et l'inférence de l'IA en temps réel ou par lots par rapport aux ensembles de données SAP et Oracle. La polyvalence et l'extensibilité de ces systèmes permettent de pérenniser les déploiements SAP et Oracle pour l'automatisation de l'IA générative des flux de travail ERP, qui évolue rapidement.

Les nouveaux serveurs à 8 et 4 sockets réduisent la complexité lors de la création d'un centre de données haute performance pour les applications d'entreprise, telles que l'intelligence artificielle (IA), les bases de données, l'analytique, la veille stratégique, l'ERP, le CRM et les charges de travail de visualisation scientifique. En rassemblant des quantités massives de ressources de calcul, de mémoire et de stockage au sein d'une instance unique du système d'exploitation, la gestion du système est réduite, de même que la mise en réseau avec d'autres serveurs. Les spécifications des deux nouveaux systèmes :

SYS-681E-TR : Jusqu'à TDP 350W, 480 coeurs, 32 To de mémoire DDR5, 12 GPU double largeur et 24 disques 2,5 po, 6 U

SYS-241H-TNRTTP : Jusqu'à TDP 350W, 240 coeurs, 16 To de mémoire DDR5, 4 GPU largeur unique et 8 disques 2,5 po, 2 U

SYS-241E-TNRTTP : Jusqu'à TDP 185W, 96 coeurs, 16 To de mémoire DDR5, 2 GPU double largeur et 24 disques 2,5 po, 2 U

« Supermicro est un leader dans le développement de systèmes évolutifs qui utilisent les processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération. Ces systèmes sont conçus pour accélérer les applications d'entreprise avec des centaines de coeurs et de téraoctets de mémoire », a expliqué Greg Ernst, vice-président et directeur général d'Intel Americas. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Supermicro pour fournir des systèmes innovants pour des applications à grande échelle. »

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2073092/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

10 mai 2023 à 07:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :