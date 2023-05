Le temps presse : près des trois quarts des PME ont besoin de plus de temps pour rembourser leurs prêts du CUEC





OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - À l'approche de la date limite de remboursement sans intérêt des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), 78 % des PME auraient de meilleures chances de survie si l'échéance était reportée après la fin 2023, affirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Les données de la FCEI montrent qu'environ la moitié (49 %) des PME ont toujours des revenus sous la normale et que les secteurs les plus durement frappés par la pandémie sont ceux de l'hébergement et la restauration, des arts, loisirs et information, du commerce de détail ainsi que des services sociaux.

«?De nombreux propriétaires de PME font face à des défis multiples. Les taux d'intérêt élevés, l'inflation et les coûts et la pénurie de main-d'oeuvre sont autant d'obstacles qui les empêchent de se sortir la tête de l'eau. Sans compter qu'ils doivent rembourser leurs dettes COVID-19 qu'ils ont dû contracter pour survivre aux restrictions et mesures de confinement mises en place durant la pandémie. Le gouvernement fédéral devrait contribuer à alléger l'endettement pandémique des PME. Cela les aidera à investir dans leur personnel et leur entreprise. Sinon, nous craignons que de nombreuses PME soient obligées de fermer leurs portes?», affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Une forte majorité (72 %) de propriétaires de PME ont besoin que la date limite de remboursement des prêts du CUEC soit reportée. Selon des données récentes de la FCEI, 30 % d'entre eux souhaiteraient disposer d'une année de plus et 42 % préféreraient un report de deux ans.

Seulement 10 % des propriétaires de PME qui ont obtenu un prêt du CUEC ont été en mesure de le rembourser entièrement. En outre, 47 % disent qu'ils y arriveront d'ici la fin 2023. Les propriétaires d'entreprise qui ne pourront pas rembourser leur prêt du CUEC d'ici le 31 décembre 2023 perdront la portion subvention de 20?000 $ et devront payer des intérêts.

La FCEI a recueilli la signature de plus de 19?000 propriétaires de PME qui ont demandé au fil du temps des améliorations aux programmes d'aide COVID-19 et maintenant le report de la date limite du remboursement des prêts du CUEC. La FCEI a envoyé une lettre à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, et enverra à tous les députés fédéraux une version de cette lettre demandant au gouvernement de s'assurer que les PME disposent notamment de plus de temps pour rembourser leurs dettes. La FCEI demande au gouvernement fédéral de :

Reporter la date de remboursement des prêts du CUEC jusqu'en décembre 2025 ou au moins 2024.

Envisager l'augmentation de la portion subvention.

Mettre en place un processus d'appel pour les bénéficiaires des prêts du CUEC qui sont maintenant jugés inadmissibles.

«?Il n'est pas trop tard pour qu'Ottawa agisse. En raison de l'incertitude économique et du niveau élevé d'endettement, l'obligation de rembourser les prêts du CUEC d'ici la fin de l'année 2023 pourrait forcer de nombreuses entreprises à jeter l'éponge?», conclut M. Guénette.

Les propriétaires d'entreprise peuvent signer la pétition de la FCEI pour demander le report de la date limite de remboursement des prêts du CUEC.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

Méthodologie

Sondage spécial sur la dette des PME et les prêts du CUEC : Ce sondage a été mené en ligne du 13 au 22 mars 2023 auprès de 5?996 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait tout au plus de plus ou moins 1,3 %, 19 fois sur 20.

