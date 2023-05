L'activité aluminium de Vedanta obtient la très convoitée certification ASI Performance Standard





NEW DELHI, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Vedanta Limited - Aluminium Business (Vedanta Aluminium), le plus grand producteur indien d'aluminium, a obtenu la certification ASI Performance Standard V2 (2017) dans sa fonderie située dans la zone économique spéciale de Jharsuguda, Odisha, en Inde. L'entreprise a été certifiée pour la fabrication de tous les produits en aluminium primaire sous forme de billettes, de fil machine, d'alliages de fonderie primaires (PFA), de lingots et de lingots de truie, ainsi que pour sa marque « Restora » de produits en aluminium à faible teneur en carbone.

Le programme de certification ASI a été élaboré dans le cadre d'un vaste processus de consultation multipartite et constitue la seule initiative complète de norme volontaire en matière de développement durable pour la chaîne de valeur de l'aluminium. La norme de performance ASI V2 (2017) définit des principes et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans le but d'aborder les questions liées au développement durable dans la chaîne de valeur de l'aluminium. Elle définit 59 critères relevant des trois piliers du développement durable que sont l'environnement, le social et la gouvernance, qui abordent des questions clés telles que la biodiversité, les droits du travail, les droits des peuples autochtones et les émissions de gaz à effet de serre.

Fiona Solomon, directrice générale d'ASI, a déclaré : « Nous félicitons Vedanta Aluminium d'avoir obtenu la certification ASI Performance Standard (V2) dans son usine d'électrolyse de Jharsuguda, dans l'État d'Odisha, en Inde. L'entreprise prend des mesures pour décarboniser, notamment en augmentant sa consommation d'énergie renouvelable, en récupérant l'aluminium des scories et en prenant d'autres initiatives au niveau de l'usine. Sa certification selon les normes de performance montre que Vedanta Aluminium s'attaque également à des questions ESG plus larges. »

M. Rahul Sharma, PDG de Vedanta Limited - Aluminium Business, a déclaré : « L'aluminium est un secteur qui évolue rapidement et dont les applications potentielles sont plus nombreuses dans un monde soucieux du développement durable. Les propriétés uniques de l'aluminium le rendent indispensable à la transition énergétique mondiale car il constitue l'épine dorsale d'un avenir à faible teneur en carbone. La certification ASI témoigne de notre engagement inébranlable à répondre aux besoins de nos clients grâce à des pratiques de production responsables. Le fait que nous soyons l'un des principaux producteurs d'aluminium au monde renforce notre conviction d'explorer le potentiel illimité de l'aluminium en tant que 'métal du futur' pour un avenir plus respectueux de l'environnement. »

Vedanta Limited - Aluminium Business est le plus grand producteur indien d'aluminium avec 2,29 millions de tonnes (pour l'année fiscale 23). L'entreprise occupe la 2ème place dans le classement mondial 2022 de l'indice de durabilité Dow Jones pour le secteur de l'aluminium.

