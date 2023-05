L'Empire Vie annonce des bénéfices solides pour le premier trimestre





Faits saillants du premier trimestre de 2023 (par rapport au premier trimestre retraité de 2022)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 52 millions de dollars (comparativement à 47 millions de dollars retraités)

Bénéfice par action (de base et dilué) de 52,66 $ (comparativement à 47,87 $ retraités)

KINGSTON, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Pour sa première déclaration de résultats trimestriels selon les normes International Financial Reporting Standards (IFRS) 17 et 9, L'Empire, Compagnie d'Assurance?Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 52 millions de dollars de 2023, comparativement à un résultat net de 47 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022. L'augmentation des bénéfices du premier trimestre par rapport à ceux du trimestre comparable de l'exercice précédent est principalement attribuable à un contexte économique plus neutre.

« Nous sommes très heureux de nos résultats financiers du premier trimestre de 2023, affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction. Un contexte économique plus neutre a contribué à notre rendement solide. Alors que le marché boursier et les taux d'intérêt continuent d'affecter les rendements dans les autres secteurs, le travail acharné et l'adaptabilité des membres de notre personnel et de nos partenaires de la distribution nous ont permis de continuer à respecter les engagements que nous avons pris auprès de notre clientèle et de nos actionnaires. »

Faits saillants financiers



Premier trimestre (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2023 2022 (retraité) Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 52 $ 47 $ Résultat par action - de base et dilué 52,66 $ 47,87 $



31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin Autres faits saillants financiers 2023 2022 2022 2022 Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires(1) 14,0 % 2,1 % 9,2 % (9,2) % Ratio total du TSAV(2) 152 % 138 % 137 % 139 %

(1) Voir la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS. (2) Les montants avant le 1er janvier 2023 n'ont pas été ajustés pour tenir compte des effets de l'adoption des normes IFRS 17 et IFRS 9. Consultez la note 2.4 dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés pour des détails supplémentaires.

Le tableau ci-après fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2023 et 31 mars 2022.



Pour les périodes de trois mois closes les (en millions de dollars) 31 mars 2023 31 mars 2022

(retraité) Revenu d'assurance 326 $ 304 $ Charges liées aux services d'assurance (267) (253) Résultat des services d'assurance 59 51 Charges nettes découlant des contrats de réassurance détenus (15) (10) Résultat net des services d'assurance 44 41





Produits (charges) de financement d'assurance des contrats d'assurance émis, excluant les fonds distincts (254) 840 Produits (charges) de financement d'assurance des contrats de réassurance détenus (9) 41 Résultat du financement d'assurance (263) 881





Résultat de placement, excluant les fonds distincts 320 (857) Variation des contrats de placement (24) 9 Revenu de placement net, excluant les fonds distincts 296 (848)





Variation de la juste valeur des éléments sous-jacents des fonds distincts (281) 119 Résultat net du financement et des placements, crédité pour contrebalancer la variation de la juste valeur 281 (119) Résultat net du financement et des placements des fonds distincts -- --





Résultat net des placements 33 33





Produits tirés des frais et autres 22 1 Charges opérationnelles non liées à l'assurance (24) (10) Charge d'intérêt (dette subordonnée) (7) (5) Total des autres produits et des charges (9) (14)





Résultat net avant impôts 68 60 Total des impôts sur le revenu (13) (14) Résultat net après impôts 55 46 Moins : Résultat net attribuable au compte de participation 2 (2) Résultat net attribuable aux actionnaires 53 48 Moins : Dividendes déclarés sur les actions privilégiées 1 1 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 52 $ 47 $



Le résultat net des services d'assurance a augmenté de 3 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à la période comparable de 2022, principalement en raison de l'amélioration des résultats techniques au chapitre de l'assurance invalidité de longue durée et de la croissance dans le secteur des solutions d'assurance collective. Cette croissance découle des primes plus élevées enregistrées dans nos partenariats de spécialité et de réassurance de spécialité, laquelle a été partiellement contrebalancée par une augmentation des demandes de règlement.

Le résultat net des placements concorde avec celui de la période comparable de 2022. Les contextes économiques de ces deux trimestres ont été très différents, principalement en raison d'une augmentation importante de la courbe de rendements au premier trimestre de 2022, qui ne s'est pas reproduite en 2023. De plus, bien que des marchés boursiers robustes aient contribué aux gains du résultat net au cours des deux trimestres, leur effet a été plus marqué au premier trimestre de 2023.

Le total des autres produits et des charges a progressé de 5 millions de dollars ou de 37 % par rapport à la période comparable de 2022 en raison de dépôts nets plus élevés pour les rentes dans le secteur de la gestion de patrimoine et du bénéfice net provenant de la Financière TruStone inc., acquise le 10 mars 2022.

Le ratio total du test de suffisance des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de la société, qui était de 152 % le 31 mars 2023, continue d'être nettement supérieur aux exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et aux cibles internes minimales de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS)

L'Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, les ventes brutes et nettes de fonds communs de placement et de fonds distincts, ainsi que les rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et à mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux normes IFRS. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 31 mars 2023. De l'information supplémentaire sur l'Empire Vie se trouve dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Ces documents sont déposés dans le profil de l'Empire Vie sur le site Web www.sedar.com.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 31 mars 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

