VertiGIS Networks Enters the North American Utilities Market





VertiGIS élargit ses offres aux États-Unis et au Canada dans le secteur des services publics avec des solutions spécifiques qui permettent aux opérateurs de réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité de visualiser, de modifier et d'intégrer les données de leurs réseaux grâce à des applications web modernes.

Esri, le leader mondial des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), a lancé le réseau ArcGIS Utility Network en 2018. VertiGIS Networks est une gamme de produits de pointe - construite de toutes pièces - qui permet aux services publics de visualiser, tracer, analyser et modifier leurs données ArcGIS Utility Network dans les navigateurs Web et les applications natives avec des flux de travail en ligne et hors ligne.

« ArcGIS Utility Network est une base éprouvée qui permet aux services publics de stocker et de gérer leurs données de réseau. Les solutions fournies par VertiGIS Networks apportent cette base aux utilisateurs finaux grâce à des applications Web modernes et performantes qui facilitent le travail avec des données complexes », a déclaré Jeff Rashid, directeur du développement commercial mondial - Services publics et télécommunications chez Esri.

« Nous sommes très heureux de voir que VertiGIS offre également ses solutions dans le cloud ? cela permet un modèle de livraison rapide afin que les petites et moyennes entreprises de services publics puissent réduire le délai de valorisation, et que leurs utilisateurs puissent profiter immédiatement de la puissance fournie par le réseau de services publics. »

En plus d'offrir une expérience utilisateur de pointe, VertiGIS Networks peut automatiser l'échange et la synchronisation des données des services publics entre le SIG et SAP ou d'autres systèmes d'entreprise. Cela signifie que les services publics évitent de saisir des données en double dans leurs systèmes tout en garantissant une qualité et une intégrité élevées dans leurs bases de données respectives. Le Centre d'intégration et de certification SAP (SAP ICC) a certifié la solution pour l'intégration dans SAP S/4HANA.

Drew Millen, directeur technique de VertiGIS, ajoute : « Nous mettons tout en oeuvre pour que VertiGIS Networks permette aux utilisateurs finaux d'accéder de manière transparente à des données précises et haute fidélité pour leurs flux de travail. Nous avons répondu à ce besoin grâce à une conception UX élégante et à nos stratégies axées Web et mobile, ainsi qu'à des intégrations back-office appropriées pour garantir l'exactitude et l'actualité des données ».

À propos de VertiGIS

VertiGIS est un fournisseur de solutions et un développeur de logiciels spécialisé dans la gestion des actifs et les systèmes d'information géographique (SIG). VertiGIS se concentre sur le développement de solutions logicielles et de services qui permettent aux professionnels des secteurs des services publics, des pouvoirs publics, des télécommunications et des infrastructures de relier leurs processus métier à la technologie de gestion spatiale. Utilisé par plus de 5 000 clients et des millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier, le portefeuille de produits de VertiGIS est conçu pour améliorer les capacités des principaux logiciels SIG, en particulier ArcGIS® d'Esri. Pour plus d'informations, visitez le site vertigis.com.

À propos d'Esri :

Esri, leader mondial des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de veille géographique et de cartographie, aide ses clients à exploiter tout le potentiel des données pour améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans des centaines de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris des sociétés du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri dispose de bureaux régionaux, de distributeurs internationaux et de partenaires fournissant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier en matière de technologie et d'analyse géospatiales, Esri conçoit les solutions les plus innovantes qui s'appuient sur une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Visitez-nous à l'adresse esri.com.

9 mai 2023 à 19:30

