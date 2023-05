Bond s'appuie sur des investissements stratégiques pour accélérer sa croissance





TORONTO et DENVER, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Bond, une importante société spécialisée dans l'expérience client, la fidélisation et la croissance, annonce un investissement stratégique dans son entreprise de la part de Mountaingate Capital, une société de capital-investissement basée au Colorado. L'annonce fait suite à une forte période de croissance pour Bond et reflète le potentiel d'expansion à la fois en termes de portée et d'offres afin de mieux répondre aux besoins des clients.

« Le succès de Bond réside directement dans sa capacité à générer de la croissance pour ses clients », a déclaré Trent Sisson, directeur général de Mountaingate. « Bond est une plateforme exceptionnelle que nous nous engageons à développer organiquement grâce à un travail de qualité ainsi qu'à l'acquisition d'entreprises partageant les mêmes valeurs. Nous sommes ravis de nous associer au PDG Bob Macdonald, à son équipe de direction et à un large éventail de talents internationaux pour développer les moyens dont Bond dispose pour continuer à innover et à satisfaire ses clients ».

Bond s'est développé pour devenir une entité mondiale comptant plus de 800 personnes au sein de ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe, au service de clients issus de secteurs aussi divers que la vente au détail, la mobilité, les soins de santé et les services financiers. Bond a récemment élargi ses opérations en Europe ; dévoilé une nouvelle plateforme de personnalisation - Synapze XItm - et lancé BondX, une offre d'agence à service complet, dirigée par Kirk Drummond, cofondateur de Drumroll que Bond a acquis en 2022. Le mois dernier, Morana Bakula, ancienne de Bond et directrice de clientèle, a été nommée présidente, la première femme à occuper ce poste de direction.

« Mountaingate est un partenaire stratégique idéal pour aider Bond à prendre de l'ampleur en cette période importante, a déclaré M. Macdonald. Notre stratégie porte ses fruits, qu'il s'agisse de notre approche « des deux côtés du comptoir » en matière d'expériences de la marque, de nos plateformes technologiques de pointe ou de notre culture axée sur les personnes. Nous avons été conçus pour créer un impact à tous les points de contact du parcours client et il est essentiel que Mountaingate adhère à cette philosophie pour atteindre un nouveau niveau de croissance pour nos clients, nos collaborateurs et toutes les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités ».

Hogan Lovells et Davies Ward Philips & Vineberg ont conseillé Mountaingate dans le cadre de cette transaction. Houlihan Lokey, DLA Piper et Deloitte ont conseillé Bond.

Mountaingate Capital est une société d'investissement privée basée au Colorado, axée sur la croissance, qui s'associe à des fondateurs et à des sociétés entrepreneuriales afin d'accélérer la croissance et de créer des leaders du secteur. L'accent mis par Mountaingate sur la croissance organique, associé à son approche d'achat et de construction centrée sur le client et à sa participation partagée avec la direction, crée plus de valeur pour le client final tout en forgeant des partenariats plus solides, plus collaboratifs et plus fructueux avec les équipes de direction. Mountaingate investit dans les secteurs des services marketing, des services aux entreprises, de la distribution spécialisée et de la fabrication spécialisée. Pour obtenir plus d'informations sur Mountaingate, veuillez consulter le site www.mountaingate.com .

Bond génère de la croissance pour ses clients en créant des relations durables entre les personnes et les marques, basées sur des connexions intelligentes et des expériences engageantes. S'appuyant sur des connaissances issues de la recherche avancée et des applications commerciales pratiques par le biais du Bond Behavioral Institute, et soutenue par la technologie grâce à sa plateforme propriétaire Synapze, Bond propose à ses clients du monde entier des solutions en matière d'expérience client et de fidélisation, permettant ainsi aux marques, aux clients, aux employés, aux partenaires et aux communautés qu'ils servent de profiter des avantages de la croissance. Bond, dont le siège social se trouve à Toronto, compte plus de 800 employés et huit bureaux en Amérique du Nord et en Europe. Pour obtenir plus d'informations, consultez notre site bondbl.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Instagram .

